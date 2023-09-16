Каннонир призывает UFC устроить ему реванш против Стрикленда

Бывший претендент на титул в среднем весе призывает UFC устроить ему ответный поединок против нового чемпиона дивизиона

«Недавно я уже победил вашего чемпиона. Тогда он признался, что дрался грязно. Второй бой — это шанс для Стрикленда проявить себя. Давайте организуем наш реванш. Мы покажем настоящий мужской бой»

Первый поединок Каннонира и Стрикленда состоялся в декабре прошлого года. Тогда Джаред одержал победу раздельным решением судей.

Сейчас 39-летний американец занимает четвертую строчку в рейтинге среднего дивизиона и идет на серии из двух выигранных боев кряду. Всего за карьеру у Каннонира 17 побед и 6 поражений.