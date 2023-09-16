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    Каннонир призывает UFC устроить ему реванш против Стрикленда

    Бокс/ММА ММА UFC Джаред Каннонир Шон Стрикланд
    Бывший претендент на титул в среднем весе Джаред Каннонир призывает UFC устроить ему ответный поединок против нового чемпиона дивизиона Шона Стрикленда.

    Джаред Каннонир
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    Джаред Каннонир

    «Недавно я уже победил вашего чемпиона. Тогда он признался, что дрался грязно. Второй бой — это шанс для Стрикленда проявить себя. Давайте организуем наш реванш. Мы покажем настоящий мужской бой»

    Первый поединок Каннонира и Стрикленда состоялся в декабре прошлого года. Тогда Джаред одержал победу раздельным решением судей.

    Сейчас 39-летний американец занимает четвертую строчку в рейтинге среднего дивизиона и идет на серии из двух выигранных боев кряду. Всего за карьеру у Каннонира 17 побед и 6 поражений.

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