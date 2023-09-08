Туиваса о поединке с Волковым: Я нокаутирую его

Топовый боец тяжелой весовой категории UFC рассказал , как собирается победить в грядущем поединкена турнире в Сиднее.

«Волков сильный соперник. Он очень высокий и с ним неудобно драться. Однако его подбородок не такой уж и крепкий. Я нокаутирую Волкова, если ему не удастся поймать меня раньше»

Поединок с участием Волкова и Туивасы пройдет в рамках со-главного события вечера на турнире UFC 293. К этому бою россиянин подходит в статусе седьмого номера рейтинга тяжеловесов.

Ранее Волков одолел нокаутом в первом раунде Александра Романова. Тай Туиваса в предыдущем поединке проиграл досрочно Сергею Павловичу. Сейчас австралиец занимает шестое место в ростере дивизиона до 120 кг.