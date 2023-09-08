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    Туиваса о поединке с Волковым: Я нокаутирую его

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Тай Туиваса Сергей Павлович Александр Волков
    Топовый боец тяжелой весовой категории UFC Тай Туиваса рассказал, как собирается победить в грядущем поединке Александра Волкова на турнире в Сиднее.

    Тай Туиваса
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    Тай Туиваса

    «Волков сильный соперник. Он очень высокий и с ним неудобно драться. Однако его подбородок не такой уж и крепкий. Я нокаутирую Волкова, если ему не удастся поймать меня раньше»

    Поединок с участием Волкова и Туивасы пройдет в рамках со-главного события вечера на турнире UFC 293. К этому бою россиянин подходит в статусе седьмого номера рейтинга тяжеловесов.

    Ранее Волков одолел нокаутом в первом раунде Александра Романова. Тай Туиваса в предыдущем поединке проиграл досрочно Сергею Павловичу. Сейчас австралиец занимает шестое место в ростере дивизиона до 120 кг.

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