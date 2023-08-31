Сирил Ган: Я вернусь в титульную гонку после боя со Спиваком

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом дивизионе уверен , что успех в бою противпоможет ему приблизиться к поединку за титул.

«Ждите от меня громкого заявления в ближайшие дни. Я выйду в клетку и докажу, что достоин боя за пояс. Я вернусь в титульную гонку после поединка со Спиваком»

Бой Гана и Спивака возглавит кард турнира в Париже 2 сентября. Сирил на данный момент является вторым номером рейтинга тяжеловесов.

Сергей располагается на седьмой строчке в ростере дивизиона до 120 кг. К очередному поединку молдаванин подходит после победы удушающим приемом над бывшим претендентом на титул Дерриком Льюисом.