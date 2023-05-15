Менеджер Ломаченко: Василий измотает Хэйни своим прессингом

Спортивный менеджер, представляющий интересы профессионального украинского боксера-легковеса рассказал , как будет проходить бой его клиента против

«Все говорят, что Василий сильно постарел. Но 34 года — это не критичный возраст. Ломаченко за свою карьеру задавил немало сильных бойцов. Василий измотает Хэйни своим прессингом. Девин не знает, что его ждет в ринге»

20 мая Хэйни и Ломаченко проведут поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в легком дивизионе. На данный момент все пояса принадлежат Девину.

Ломаченко подходит к этому бою после победы единогласным решением судей над американским боксером Джамейном Ортисом. Всего в активе 34-летнего украинца 17 побед и 2 поражения в карьере.