Ковингтон хочет подраться с Махачевым в легком весе

Колби Ковингтон Фото: globallookpress.com
«Махачев гоняет слишком веса, чтобы получить преимущество. Мы с ним почти одной комплекции. Думаю, что я смогу уложиться в лимит легкого дивизиона. Наш бой с ним реален, и я непротив подраться с Исламом»
Махачев сейчас является чемпионом UFC в легком дивизионе. В предыдущем поединке россиянин провел первую успешную защиту своего пояса, одолев единогласным решением судей Александра Волкановски.
Ковингтон занимает вторую строчку в ростере полусредней категории. В следующем бою Колби должен сразиться за пояс чемпиона в дивизионе до 77,1 кг против Леона Эдвардса.