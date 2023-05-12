Ковингтон хочет подраться с Махачевым в легком весе

Претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем дивизионе сообщил о желании провести поединок противв легкой весовой категории.

«Махачев гоняет слишком веса, чтобы получить преимущество. Мы с ним почти одной комплекции. Думаю, что я смогу уложиться в лимит легкого дивизиона. Наш бой с ним реален, и я непротив подраться с Исламом»

Махачев сейчас является чемпионом UFC в легком дивизионе. В предыдущем поединке россиянин провел первую успешную защиту своего пояса, одолев единогласным решением судей Александра Волкановски.

Ковингтон занимает вторую строчку в ростере полусредней категории. В следующем бою Колби должен сразиться за пояс чемпиона в дивизионе до 77,1 кг против Леона Эдвардса.