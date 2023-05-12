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    Ковингтон хочет подраться с Махачевым в легком весе

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Колби Ковингтон Ислам Махачев Леон Эдвардс Александр Волкановски
    Претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем дивизионе Колби Ковингтон сообщил о желании провести поединок против Ислама Махачева в легкой весовой категории.

    Колби Ковингтон
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    Колби Ковингтон

    «Махачев гоняет слишком веса, чтобы получить преимущество. Мы с ним почти одной комплекции. Думаю, что я смогу уложиться в лимит легкого дивизиона. Наш бой с ним реален, и я непротив подраться с Исламом»

    Махачев сейчас является чемпионом UFC в легком дивизионе. В предыдущем поединке россиянин провел первую успешную защиту своего пояса, одолев единогласным решением судей Александра Волкановски.

    Ковингтон занимает вторую строчку в ростере полусредней категории. В следующем бою Колби должен сразиться за пояс чемпиона в дивизионе до 77,1 кг против Леона Эдвардса.

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