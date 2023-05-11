Джамал Хилл: Я разочарован словами Джонса о завершении карьеры

Действующий чемпион UFC в полутяжелом дивизионе сообщил , что расстроен словамио завершении карьеры в ближайшее время.

«Джон подарил всему миру огромное количество ярких поединков. Он заслуживает уважения. Но я разочарован словами Джонса о завершении карьеры. Мне бы хотелось с ним подраться. Впрочем, если он все же уйдет, то я сниму перед ним шляпу»

Джонс на данный момент является чемпионом UFC в тяжелом дивизионе. В своем последнем поединке американец одолел Сирила Гана удушающим приемом в первом раунде.

Следующий бой «Костяного» должен состояться против Стипе Миочича. Далее Джонс намерен завершить свою профессиональную карьеру.