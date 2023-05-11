ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан» — «Интер»Сердцем не стареть. Ветераны Джеко и Мхитарян наказали «Милан» за медленный старт
  • 14:05
    • Кудерметова вышла в третий круг турнира в Риме
    Все новости спорта

    Джамал Хилл: Я разочарован словами Джонса о завершении карьеры

    Бокс/ММА ММА UFC Джамал Хилл Джон Джонс Сирил Ган
    Действующий чемпион UFC в полутяжелом дивизионе Джамал Хилл сообщил, что расстроен словами Джона Джонса о завершении карьеры в ближайшее время.

    Джамал Хилл
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джамал Хилл

    «Джон подарил всему миру огромное количество ярких поединков. Он заслуживает уважения. Но я разочарован словами Джонса о завершении карьеры. Мне бы хотелось с ним подраться. Впрочем, если он все же уйдет, то я сниму перед ним шляпу»

    Джонс на данный момент является чемпионом UFC в тяжелом дивизионе. В своем последнем поединке американец одолел Сирила Гана удушающим приемом в первом раунде.

    Следующий бой «Костяного» должен состояться против Стипе Миочича. Далее Джонс намерен завершить свою профессиональную карьеру.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Покончит ли «Ювентус» с триумфами «Севильи» в Лиге Европы?
  • «Ювентус» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Остановит ли Хаби Алонсо своего экс-тренера Моуринью?
  • «Рома» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Дорога в финал. Кто сделает первый шаг?
  • «Фиорентина» — «Базель». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.21
  • Экспресс дня 11 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Рома — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Фиорентина — Базель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вест Хэм — АЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Торонто — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Ланс — Реймс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Лацио — Лечче
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кельн — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры