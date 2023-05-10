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    Тренер Яна: Петр вернет себе пояс чемпиона UFC

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Алджамейн Стерлинг Мераб Двалишвили Петр Ян
    Кайрат Нурмаганбетов, тренерующий российского бойца смешанных единоборств Петра Яна, высказался о перспективах своего подопечного в UFC.

    Петр Ян
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    Петр Ян

    «30 лет — это тот возраст, когда боец в самом расцвете сил. Петр все также заряжен. Ему необходимо залечить былые травмы и подойти к тренировкам с холодной головой. Я думаю, что он вернет себе пояс чемпиона»

    Петр завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в июле 2020-го. Тогда «Беспощадный» одолел нокаутом в пятом раунде Жозе Альдо. В марте 2021-го россиянин потерял пояс ввиду дисквалификации в бою с Алджамейном Стерлингом.

    Сейчас Ян идет на серии из трех поражений кряду, а предыдущем поединке он проиграл единогласным решением судей Мерабу Двалишвили. На данный момент россиянин занимает пятую позицию в ростере дивизиона до 61 кг.

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