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    Майк Тайсон: Бенавидес главная угроза для Бивола и «Канело»

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Майк Тайсон
    Легендарный американский профессиональный боксер Майк Тайсон считает, что Дэвид Бенавидес может победить Сауля Альвареса и Дмитрия Бивола в очном поединке.

    Дмитрий Бивол
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    Дмитрий Бивол

    «Сауль прекрасный боец, но он не сумеет одолеть Бенавидеса. Я думаю, что у Бивола тоже могут возникнуть с ним проблемы. Бэнавидес является главной угрозой для Дмитрия и Сауля»

    На данный момент Дмитрию Биволу принадлежит пояс в полутяжелом весе по версии WBA Super. «Канело» сейчас является абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе.

    Бенавидес не так давно завоевал временный пояс WBC в дивизионе Альвареса. Как и у Дмитрия, в активе Дэвида нет ни одного поражения на профессиональном ринге.

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