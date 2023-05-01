Майк Тайсон: Бенавидес главная угроза для Бивола и «Канело»

Легендарный американский профессиональный боксер считает , чтоможет победитьв очном поединке.

«Сауль прекрасный боец, но он не сумеет одолеть Бенавидеса. Я думаю, что у Бивола тоже могут возникнуть с ним проблемы. Бэнавидес является главной угрозой для Дмитрия и Сауля»

На данный момент Дмитрию Биволу принадлежит пояс в полутяжелом весе по версии WBA Super. «Канело» сейчас является абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе.

Бенавидес не так давно завоевал временный пояс WBC в дивизионе Альвареса. Как и у Дмитрия, в активе Дэвида нет ни одного поражения на профессиональном ринге.