Уиттакер назвал Дю Плесси серьезным соперником

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в средней весовой категории рассказал , что думает о своем предстоящем сопернике

«Как можно недооценивать этого парня? Не будь у Дю Плесси должных навыков он не добился бы в UFC такого успеха. Я считаю его серьезным соперником. У Дрикуса просто невероятное кардио. Меня ждет тяжелый бой, но я подойду к нему в прекрасной форме»

Поединок Уиттакера и Дю Плесси должен состояться на UFC 290. На данный момент бойцы занимают вторую и шестую строчки в рейтинге среднего дивизиона.

Дрикус еще не потерпел в UFC ни одного поражения. В активе южноафриканского бойца 5 побед в сильнейшем промоушене ММА, а последняя из них была техническим нокаутом над Дереком Брансоном.