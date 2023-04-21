UFC утвердил бой Веттори и Каннонира на 18 июня

Представители UFC утвердили поединок в среднем весе междуна 18 июня на турнире в Лас-Вегасе.

Данная встреча станет главным событием вечера, а ее победитель далее сразится в претендентском бою. Сейчас Марвин Веттори занимает третью позицию в рейтинге среднего дивизиона UFC.

В предыдущем бою итальянец единогласным решением судей одолел Романа Долидзе. Каннонир сейчас располагается на четвертой строчке в списке средневесов.

17 декабря 2022 года американец одолел раздельным решением судей в формате пятираундового поединка своего соотечественника Шона Стрикленда.