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    UFC утвердил бой Веттори и Каннонира на 18 июня

    Бокс/ММА ММА UFC
    Представители UFC утвердили поединок в среднем весе между Джаредом Каннониром и Марвином Веттори на 18 июня на турнире в Лас-Вегасе.

    Марвин Веттори
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    Марвин Веттори

    Данная встреча станет главным событием вечера, а ее победитель далее сразится в претендентском бою. Сейчас Марвин Веттори занимает третью позицию в рейтинге среднего дивизиона UFC.

    В предыдущем бою итальянец единогласным решением судей одолел Романа Долидзе. Каннонир сейчас располагается на четвертой строчке в списке средневесов.

    17 декабря 2022 года американец одолел раздельным решением судей в формате пятираундового поединка своего соотечественника Шона Стрикленда.

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