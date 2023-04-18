Евгений Гончаров: Павлович выиграет у Блейдса досрочно

Действующий чемпион АСА в дивизионе до 120-ти кг выбрал своего фаворита в предстоящем поединке на UFC Vegas 72 между

«Маловероятно, что их поединок дойдет до решения. Сергей победит Блейдса досрочно. Кертис попытается драться в стойке, но будет постоянно пропускать. Если он захочет пойти в партер, то Сергей встретит его коленом. Блейдс проходит в ноги высоко и Павлович не позволит ему себя перевести»

Противостояние Сергея и Кертиса в тяжелом весе станет главным событием на грядущем турнире в Лас-Вегасе 23 апреля. Оба бойца подходят к очной встрече после побед в предыдущих поединках.

Павлович ранее финишировал в первом раунде Тая Туивасу. Блейдс досрочно выиграл у Тома Аспиналла ввиду травмы ноги англичанина, полученной на первых секундах их боя.