Эдди Хирн: Бой с Фьюри станет для Нганну настоящим кошмаром

Фрэнсис Нганну Фото: globallookpress.com
«Нганну не конкурент топовым боксерам. Конечно, он может рассчитывать на случайный нокаут ввиду своих физических данных. Тем не менее, Фрэнсис не побьет ни Джошуа, ни Фьюри. Бой с Тайсоном станет для Нганну настоящим кошмаром. Фьюри изобьет его»
В январе текущего года Фрэнсис покинул UFC, отказавшись от чемпионского пояса и нового контракта. Боец сообщил, что вернется в ММА после того, как проведет пару боксерских поединков.
Напомним, что в 2021-м Фьюри лично вызывал Нганну на бой в ринге. На данный момент Тайсон является чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC.