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    Эдди Хирн: Бой с Фьюри станет для Нганну настоящим кошмаром

    Бокс/ММА Бокс Тайсон Фьюри Энтони Джошуа WBC WBO WBA IBF ММА UFC
    Спортивный промоутер Эдди Хирн считает, что камерунскому бойцу ММА Фрэнсису Нганну не стоит соглашаться на поединок по правилам бокса против Тайсона Фьюри.

    Фрэнсис Нганну
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    Фрэнсис Нганну

    «Нганну не конкурент топовым боксерам. Конечно, он может рассчитывать на случайный нокаут ввиду своих физических данных. Тем не менее, Фрэнсис не побьет ни Джошуа, ни Фьюри. Бой с Тайсоном станет для Нганну настоящим кошмаром. Фьюри изобьет его»

    В январе текущего года Фрэнсис покинул UFC, отказавшись от чемпионского пояса и нового контракта. Боец сообщил, что вернется в ММА после того, как проведет пару боксерских поединков.

    Напомним, что в 2021-м Фьюри лично вызывал Нганну на бой в ринге. На данный момент Тайсон является чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC.

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