Эдди Хирн: Бой с Фьюри станет для Нганну настоящим кошмаром

Спортивный промоутер считает , что камерунскому бойцу ММАне стоит соглашаться на поединок по правилам бокса против

«Нганну не конкурент топовым боксерам. Конечно, он может рассчитывать на случайный нокаут ввиду своих физических данных. Тем не менее, Фрэнсис не побьет ни Джошуа, ни Фьюри. Бой с Тайсоном станет для Нганну настоящим кошмаром. Фьюри изобьет его»

В январе текущего года Фрэнсис покинул UFC, отказавшись от чемпионского пояса и нового контракта. Боец сообщил, что вернется в ММА после того, как проведет пару боксерских поединков.

Напомним, что в 2021-м Фьюри лично вызывал Нганну на бой в ринге. На данный момент Тайсон является чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC.