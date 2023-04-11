Чимаев подерется с Костой на UFC 294

Стало известно, против кого проведет свой следующий поединок. Его оппонентом будет экс-претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе

Их поединок пройдет в рамках дивизиона до 83,9 кг на турнире в Абу-Даби 21 октября текущего года. Поединок Чимаева и Косты станет со-главным событием вечера.

Для «Борза» это будет дебют в рамках среднего дивизиона. В своем предыдущем поединке швед в промежуточном весе до 81 кг одолел сабмишном Кевина Холлэнда.

Коста подходит к данному бою после победы над Люком Рокхолдом единогласным решением судей. Сейчас Пауло занимает пятую строчку в рейтинге среднего дивизиона.