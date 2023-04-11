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    Чимаев подерется с Костой на UFC 294

    Бокс/ММА ММА UFC
    Стало известно, против кого проведет свой следующий поединок Хамзат Чимаев. Его оппонентом будет экс-претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе Пауло Коста.

    Пауло Коста
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    Пауло Коста

    Их поединок пройдет в рамках дивизиона до 83,9 кг на турнире в Абу-Даби 21 октября текущего года. Поединок Чимаева и Косты станет со-главным событием вечера.

    Для «Борза» это будет дебют в рамках среднего дивизиона. В своем предыдущем поединке швед в промежуточном весе до 81 кг одолел сабмишном Кевина Холлэнда.

    Коста подходит к данному бою после победы над Люком Рокхолдом единогласным решением судей. Сейчас Пауло занимает пятую строчку в рейтинге среднего дивизиона.

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