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    Деонтей Уайлдер признался, что ненавидит Тайсона Фьюри

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри
    Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом дивизионе по версии WBC Деонтей Уайлдер рассказал, как относится к своему бывшему сопернику Тайсону Фьюри.

    Деонтей Уайлдер
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    Деонтей Уайлдер

    «Я просто ненавижу Фьюри. Мне много, что известно про него. Тайсон настоящий жулик и не более. Но таких опытных боксеров, как я, он не обманет. Впрочем, если мы не будем с ним никак пересекаться, то сможем жить мирно»

    В профессиональной карьере Фьюри и Уайлдер провели друг с другом 3 очных поединка. В первом из них была зафиксирована ничья.

    В двух последующих победу одержал Тайсон. Таким образом, «цыганский король» стал первым боксером, кто нанес Деонтею Уайлдеру поражение. Также Фьюри отобрал у американца чемпионский пояс в тяжелом весе.

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