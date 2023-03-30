Деонтей Уайлдер признался, что ненавидит Тайсона Фьюри

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом дивизионе по версии WBC рассказал , как относится к своему бывшему сопернику

«Я просто ненавижу Фьюри. Мне много, что известно про него. Тайсон настоящий жулик и не более. Но таких опытных боксеров, как я, он не обманет. Впрочем, если мы не будем с ним никак пересекаться, то сможем жить мирно»

В профессиональной карьере Фьюри и Уайлдер провели друг с другом 3 очных поединка. В первом из них была зафиксирована ничья.

В двух последующих победу одержал Тайсон. Таким образом, «цыганский король» стал первым боксером, кто нанес Деонтею Уайлдеру поражение. Также Фьюри отобрал у американца чемпионский пояс в тяжелом весе.