Тони Фергюсон может подраться с Кевином Ли на турнире UFC 290

Стало известно имя потенциального соперника для бывшего временного чемпиона UFC в легкой весовой категории

По информации от представителей промоушена, «Эль-Кукуй» может провести следующий поединок против Кевина Ли. Их бой разрабатывается на 8 июля на турнир UFC 290.

В октябре 2017-го Ли и Фергюсон встречались в очном поединке за временный пояс в весе до 70,3 кг. Тогда Тони одержал победу сабмишном в третьем раунде.

Сейчас Фергюсон идет на серии из пяти поражений кряду. Всего в активе американского бойца 26 выигранных встреч и 8 поражений в смешанных единоборствах.