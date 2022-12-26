5 самых ярких боксерских поединков 2022 года

Вспоминаем самые зрелищные боксерские поединки уходящего года

1. Дмитрий Бивол против Сауль Альвареса

7 мая российский полутяжеловес получил свой самый громкий поединок в карьере. Его соперником стал один из самых медийных и популярных боксеров за последнее время мексиканец Сауль Альварес.

Благодаря своим навыкам и умению привлекать внимание «Канело» удалось взять на себя роль суперзвезды. Мексиканец на протяжении большей части карьеры дрался среднем весе, где он уничтожал большинство соперников.

Но на этот раз Альварес решил зайти на территорию Бивола, захотев отобрать у него пояс чемпиона в полутяжелом весе по версии WBA Super. Неудивительно, что именно Сауль открылся фаворитом данного поединка и лишь единицы верили в успех Дмитрия.

Дмитрий Бивол — Сауль Канело Альварес / лучшие моменты

Правда на ринге оказалось, что «Канело» не так страшен, как его боятся. Из большинства разменов россиянин выходил победителем. Если мексиканец попадал по Дмитрию, то тот, в свою очередь, отвечал ему своей взрывной серией.

Так продолжалось на протяжении большей части встречи, но все же были опасения, что судьи могут остаться на стороне Альвареса. Однако чемпионские раунды расставили все на свои места.

В концовке поединка «Канело» очень устал и несколько раз был прижат к канатам. Дмитрий в довольно высоком темпе работал первым номером, но финишировать именитого мексиканца так и не сумел.

Тем не менее, у судей больше не оставалось вопросов о победителе данной встречи, и все 3 рефери с одинаковым счетом 115-113 отдали поединок в пользу российского боксера.

2. Александр Усик против Энтони Джошуа

Александр Усик globallookpress.com

20 августа состоялся ответный поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа. В их первой встрече украинец буквально шокировал весь мир доказав, что разница примерно в 10 кг не в его пользу не является приговором.

На протяжении первой половины поединка было конкурентное сопротивление, а в концовке Усик активно шел вперед и в самой концовке боя чуть не отправил именитого британца нокаут.

С учетом исхода их первого боя в ответной встрече фаворитом был уже Александр. На этот раз Джошуа на ногах двигался чуть быстрее, но он по-прежнему даже не пытался активно идти вперед и просто выжидал своего шанса.

Усик продолжал действовать в своей привычной манере. Он был очень подвижен и постоянно маневрировал, пытаясь провести атаку под различными углами. Как и в первой встрече, Джошуа вновь подвела его выносливость.

До девятого раунда в ринге присутствовала напряженная борьба и сказать, кто выигрывает, было очень сложно. Но чемпионские отрезки вновь остались за Александром. Впрочем, этот раз мнение судей разделилось и один из них и вовсе решил отдать победу британцу.

Однако двое других были на стороне Усика и, таким образом, раздельным решением во втором поединке победу одержал украинский боксер. Джошуа окончательно расстался со всеми поясами, покинув титульную гонку, а его соперник теперь претендует на бой с Тайсоном Фьюри, в котором на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

3. Сауль Альварес против Геннадия Головкина

Сауль Альварес и «GGG» globallookpress.com

Противостояние «Канело» и «GGG» началось еще в 2017 году. Тогда промоутеры свели в ринге двух непобедимых средневесов, которые устроили между собой настоящую рубку. Спустя год, состоялся реванш и во втором поединке судьи решили отдать победу мексиканцу.

Несмотря на успех, Альварес был очень токсичен по отношению к своему сопернику. В своих интервью мексиканец часто оскорблял Головкина и говорил далеко не самые приятные слова в его адрес.

Публика была в ожидании еще одного поединка, ведь это противостояние переросло уже в нечто большее и носило чрезвычайно принципиальный характер. «Канело» и «GGG» встретились в ринге в третий раз в карьере в сентябре текущего года.

И надо признать, что Альварес вышел на этот поединок более заряженным, чем его соперник. На тот момент у Сауля присутствовала двойная мотивация. Во-первых, ему необходимо было реабилитироваться за предыдущее поражение от Бивола.

Во-вторых, он жаждил отправить казахстанского ветерана на пенсию, закончив встречу нокаутом. Впрочем, досрочного финиша не случилось и в завершении этой трилогии. «Канело» на протяжении большей части встречи действовал первым номером и постоянно шел вперед.

Головкин, напротив, выглядел очень пассивным и складывалось впечатление, что он изначально был согласен на поражение. Примечательно, что по общему количеству ударов сорокалетний Геннадий перебил своего более молодого оппонента.

Однако по значимым и акцентированным попаданиям мексиканец был впереди. По истечении 12 раундов, ни у кого не возникал вопрос о победителе этой встречи. Успех «Канело» выглядел абсолютно логичным исходом.

После победы мексиканец заявил, что вражда между ним и Головкиным окончена. Сауль пожелал удачи своему давнему сопернику и на этом их трилогия завершилась.

4. Деонтей Уайлдер против Роберта Хелениуса

Деонтей Уайлдер VS Роберт Хелениус. ПОЛНЫЙ БОЙ. Глухой нокаут

До 2020 года «бронзовый бомбардировщик» был непобедимым. Однако далее в карьере Деонтея случились 2 досрочных поражения от Тайсона Фьюри. Худшего исхода для Уайлдера и представить было нельзя, ведь он дважды пал от заклятого врага.

Пережить столь серьезный спад могут немногие спортсмены и после каждого проигрыша нокаутом уверенности в себе становится все меньше и меньше. Именитый американец был вынужден взять некоторую паузу, чтобы восстановиться и придти в себя.

Казалось, что после такого Деонтей уже никогда не выйдет на ринг. После двух проигрышей от Фьюри он также, как и Энтони Джошуа, выбыл из чемпионской гонки. К тому же, «бронзовый бомбардировщик» уже не молод и в октябре ему исполнилось 37 лет.

Однако Деонтей не опустил руки и продолжил тренироваться. WBC предложили стать ему участником мини-турнира из 4 человек, победитель которого завоюет статус обязательного претендента на титул по их линии.

Уайлдер согласился и уже 16 октября ему организовали поединок с Робертом Хелениусом. Для финна это был самый громкий бой в его карьере. Слабым соперником Хелениуса точно нельзя назвать, ведь он уже дошел до звания официального претендента на титул по линии WBA.

Тем не менее, в противостоянии с Уайлдером Роберт считался андердогом. С учетом навыков скандинава можно было предположить, что он сумеет продержаться с Деонтеем весь поединок или упадет в нокаут ближе к финальному свистку.

Однако в ринге получилось все с точностью наоборот. Для скандинавского боксера все складывалось неплохо и с самых первых секунд поединка он даже пытался действовать первым номером.

Ближе к концовке стартового раунда Деонтей находился возле канатов в не самой выгодной позиции. Однако за 3 секунды до конца отрезка «бронзовый бомбардировщик» выбрасывает короткий правый боковой, который влетает прямо в голову Хелениусу.

Буквально сразу же Роберт рухнул на канвас и для него этот поединок был окончен. Чтобы подняться на ноги финну потребовалась медицинская помощь. Вот так Деонтей Уайлдер прервал серию затянувшихся неудач и в очередной раз доказал, что он является самым жестким панчером в тяжелом весе.

5.Дмитрий Бивол против Хильберто Рамиреса

Хильберто Рамирес globallookpress.com

После сенсационной победы над «Канело» Дмитрию важно было доказать, что этот успех вовсе не является случайностью. WBA обязали россиянина 5 ноября проводить очередную защиту своего чемпионского пояса в полутяжелом весе.

На этот раз Бивола решили свести в ринге с еще одним мексиканцем Хильберто Рамиресом. «Зурдо» не является настолько звездным бойцом, как тот же «Канело». Однако при этом в отличие от своего именитого соотечественника до встречи с россиянином он еще ни разу не проигрывал на профессиональном ринге.

Рекорд Хильберто на тот момент составлял 44 победы кряду. Рамиреса считали для Бивола более неудобным противником, чем Альварес, и тут есть 2 причины. Во-первых, Хильберто по габаритам превосходил и «Канело», и самого Дмитрия.

Во-вторых, он еще не добился таких высот, как его соотечественник и поэтому ему было, что доказывать в ринге. Рамирес по максимуму пытался подогреть интерес к данному бою, обещая отомстить не только за «Канело», но и за всю Мексику.

Впрочем, уже с самого начала встречи была видна разница в классе между соперниками. Рамирес выглядел довольно неплохо, но, как показал бой, до уровня Бивола ему пока что далековато.

Мексиканец решил сосредоточить свое внимание на ударах по корпусу, однако при этом «Зурдо» слишком часто промахивался, после чего находился в невыгодной для себя позиции. Далее же следовали ответные атаки Дмитрия, благодаря которым россиянин набирал очки.

Складывалось впечатление, что более тяжелый мексиканец выглядел крайне медлительным, явно не успевая за всеми событиями, происходящими в ринге. Хильберто выстоял против Бивола все 12 раундов, но без шансов уступил единогласным решением.

Кажется, больше ни у кого не вызывает сомнений и вопросов о том, кто является сильнейшим полутяжеловесом в мире. Теперь у Дмитрий есть только один соперник и поклонники профессионального бокса надеяться, что долгожданный бой за звание абсолютного чемпиона мира с Артуром Бетербиевым состоится в 2023 году.