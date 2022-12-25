Регресс Энтони Джошуа продолжается. Некогда самый перспективный тяжеловес говорит о возможном завершении карьеры

Вернуться на прежний уровень Энтони будет очень тяжело

Встречи с Усиком поставили Джошуа в тяжелое положение

До момента встречи в ринге с Усиком Джошуа считался одним из претендентов на звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. В 2021 году в активе британца было только одно поражение нокаутом от Энди Руиса.

Если учесть тот факт, что Энтони сумел взять реванш у мексиканца, то неудачу в первом их бою можно считать, как из ряда вон выходящую. Завершить свою карьеру без единого поражения мало кому удается, и даже легендарные Майк Тайсон и Рой Джонс тоже проигрывали в свое время.

При этом британец сумел вернуть себе все свои титулы и подходил к первому поединку с Усиком в качестве чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. Неудивительно, что «Эй-Джей» считался фаворитом в противостоянии с боксером, который только недавно поднялся в тяжелый дивизион.

В первом поединке в сентябре 2021-го поначалу для Джошуа складывалось все очень неплохо, ведь он заставил работать своего соперника на пределе возможностей. Казалось, что, если британец включится на максимум в какой-либо эпизод, то для Усика все может обернуться крахом.

Александр Усик — Энтони Джошуа (Реванш / Полный бой)

На деле же со временем Александр привык к стилю Энтони и начал просто перебивать его. К концу поединка британец настолько устал, что мог и сам упасть в нокаут в 12-м раунде. Победа единогласным решением со стороны украинского боксера хоть и выглядела сенсационной, но не казалась несправедливой.

Конечно же, реванш в данном противостоянии был просто необходим и в августе текущего года он все-таки состоялся. Болельщики ожидали увидеть совсем другого Джошуа. Однако на этот раз все развивалось по похожему сценарию. Как и в предыдущем поединке с Усиком, в первой половине встречи Энтони выглядел довольно агрессивно.

Однако ближе к концовке британец вновь провалился и в одном из финальных раундов он просто выживал, чтобы не закончить досрочно. На этот раз Джошуа показал себя чуть лучше, но все же уступил раздельным решением.

После второго поединка в данном противостоянии стало все понятно и британец, кажется, навсегда расстался со своими поясами. Усик стал для нашумевшего Джошуа камнем преткновения и после двух поражений от украинца карьера Энтони пошла под откос.

Чтобы вернуть себе чемпионские пояса «Эй-Джея» ожидает очень тяжелая дорога. Но самое неприятное то, все эти неудачи окончательно уничтожили победный дух и настрой британца. У Джошуа начались психологические проблемы и в свои 33 года он уже намекает об уходе из спорта.

Перемены в тренировочном процессе Джошуа просто необходимы

Энтони Джошуа globallookpress.com

Ко второму поединку с Усиком британца готовил известный тренер Роберто Гарсия. Однако после проигрыша Энтони объявил о том, что будет искать себе нового наставника.

Одним из возможных вариантов был Рой Джонс, с которым в начале ноября «Эй-Джей» встречался в Абу-Даби и разговаривал о сотрудничестве. Легендарный американский боксер предложил Джошуа свою систему подготовки к поединкам, но пока что Энтони еще не дал свое согласие.

Выбор главного тренера является очень важным процессом и по поводу подходящего наставника для Джошуа уже давно ходят разговоры. Но также британцу необходимо пересмотреть и сам процесс подготовки. Как раз, по этому поводу его бывший тренер Роберто Гарсия дал следующий комментарий:

Роберто Гарсия Бывший тренер Энтони Джошуа Я считаю, что для Джошуа не имеет значения, кто его тренер. Ему, прежде всего, нужно выйти из зоны комфорта и перестать быть боссом. Он не должен говорить, что не хочу тренироваться или спарринговать из-за усталости. Энтони необходимо приехать в США и тренироваться с теми парнями, которые голодны до побед. Он должен быть лучшим и обязан подавать всем хороший пример

С Гарсия тяжело не согласиться, ведь профессиональный боксер на протяжении всей своей карьеры никогда не должен снижать к себе требования. По словам Роберто, Джошуа загнал себя в зону комфорта, из которой так и не смог выбраться.

Как раз, это и сказалось на результате его последнего поединка с Усиком. Джошуа выглядел неплохо, но соперник был лучше. Так что теперь Энтони предстоит провести не только серьезную работу над ошибками, но и над самим собой.

Энтони потерял уверенность в себе и думает об уходе из спорта

Энтони Джошуа и Энтони Руис globallookpress.com

Эти 2 поражения от Усика явно не входили в планы Джошуа. Наверняка, сам британец рассчитывал на удачный исход в реванше, который позволил бы ему идти за новыми титулами.

Тем не менее, реальность для Энтони оказалась слишком суровой и после нее он до сих пор не может прийти в себя. Складывается такое впечатление, что британец просто перестал верить в свои силы.

Нынешний Энтони уже не так часто пытается идти вперед и атаковать, как это было ранее. Наверное, тут свои отпечатки наложил тот самый нокаут от Энди Руиса. После него британец перестал верить в собственную неуязвимость и испытывать подобного чувства в ринге он явно больше не хочет.

На каждого спортсмена поражения действуют по-разному. Нередко после той или иной неудачи бойцы, напротив, становятся сверх мотивированными и начинают тренироваться еще усерднее. Однако Джошуа — это не тот человек, которого поражения делают сильнее.

С каждым проигрышем Энтони расстраивается все больше и, возможно, его последние неудачи связаны не с физической формой, а с психологической. Вот, что в своем последнем интервью сказал Джошуа:

Энтони Джошуа Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Я ощущаю, что сбился со своего пути. Время идет очень быстро и в следующем году мне будет 34. Уже сейчас я чувствую себя стариком. Я помню те времена, когда мне был 21 год. Моя карьера очень быстро пролетела и сейчас я нахожусь в конце своего пути. Возможно, в скором времени мне придется повесить перчатки на гвоздь

Кажется, последнее поражение от Усика стало для Джошуа чуть ли не приговором. Однако, несмотря на череду неудач, 33 года — это не тот возраст, при котором стоит завершать карьеру.

Физически Джошуа явно не уперся в потолок и при этом он по-прежнему является суперзвездой тяжелого дивизиона. Энтони они нужны 2 победы, чтобы вернуть уверенность в себе. Далее же он вновь может рассчитывать на громкий поединок против Тайсона Фьюри или Деонтея Уайлдера.

Но для того, чтобы вновь встать на победный путь, «Эй-Джею» просто необходимо навести порядок в своей голове. В противном случае Джошуа захлестнет новая череда неудач, которая не оставит ему выбора и окончательно вынудит его завершить свою карьеру.