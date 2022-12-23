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    Тедди Атлас: Джошуа никогда не согласится драться с Джойсом, так как боится проиграть

    Бокс/ММА Бокс Энтони Джошуа WBC WBO WBA IBF
    Известный американский тренер по боксу Тедди Атлас считает, что бывший чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа не будет драться против своего соотечественника Джо Джойса.

    Энтони Джошуа
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    Энтони Джошуа

    «Джошуа со своим промоутером просто не допустят оказаться в одном ринге с Джойсом. Энтони никогда не согласится на этот бой, потому что боится потерпеть очередное поражение. Джойс сейчас в великолепной форме. У него сильный удар и стальная челюсть»

    В своем последнем поединке Джойс одолел нокаутом в 11-м раунде Джозефа Паркера и завоевал титул временного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO.

    Джо еще ни разу не проигрывал на профессиональном ринге, а на счету Энтони Джошуа уже есть 3 поражения в карьере.

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