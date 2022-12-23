Тедди Атлас: Джошуа никогда не согласится драться с Джойсом, так как боится проиграть

Известный американский тренер по боксу считает , что бывший чемпион мира в тяжелом весене будет драться против своего соотечественника

«Джошуа со своим промоутером просто не допустят оказаться в одном ринге с Джойсом. Энтони никогда не согласится на этот бой, потому что боится потерпеть очередное поражение. Джойс сейчас в великолепной форме. У него сильный удар и стальная челюсть»

В своем последнем поединке Джойс одолел нокаутом в 11-м раунде Джозефа Паркера и завоевал титул временного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO.

Джо еще ни разу не проигрывал на профессиональном ринге, а на счету Энтони Джошуа уже есть 3 поражения в карьере.