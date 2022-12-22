Джонни Нельсон: Фьюри слишком большой для Усика, он одолеет его

Экс-обладатель титула чемпиона мира по боксу в категории свыше 90 кг выбрал своего фаворита в противостоянии между

«Фьюри слишком огромный для Усика. К тому же, он очень умный боксер с рядом сильных сторон. Думаю, Тайсон одолеет Александра. Усику нужно очень хорошо подготовиться против такого соперника в ментальном плане»

Бой с участием Фьюри и Усика за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе должен состояться не позднее, чем 4 марта 2023 года.

Тайсон, как и его предстоящий соперник, еще не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге. Всего на счету «цыганского короля» 33 победы и одна ничья в карьере.