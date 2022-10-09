Ислам Махачев: «Я намерен прервать рекорд Оливейры. Моя задача выиграть досрочно»

Топовый российский легковес UFCдал очередной комментарий по поводу предстоящего поединка против

Ислам Махачев Боец UFC Он идет на хорошей победной серии и моя задача прервать ее. Оливейра часто выигрывает досрочно. Причем он считает, что его никто не сможет победить. Верю, что этим парнем буду я. Причем моя задача заключается в том, чтобы финишировать его

Ислам Махачев и Чарльз Оливейра разыграют между собой вакантный пояс чемпиона UFC в легком весе на турнире 22 октября в Абу-Даби.

На данный момент бразилец идет на серии из 11-ти выигранных поединков. В активе Ислама Махачева сейчас 10 побед подряд.