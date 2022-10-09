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    Ислам Махачев: «Я намерен прервать рекорд Оливейры. Моя задача выиграть досрочно»

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России
    Топовый российский легковес UFC Ислам Махачев дал очередной комментарий по поводу предстоящего поединка против Чарльза Оливейры.

    Ислам Махачев
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    Ислам Махачев

  • Ислам Махачев
  • Боец UFC
  • Он идет на хорошей победной серии и моя задача прервать ее. Оливейра часто выигрывает досрочно. Причем он считает, что его никто не сможет победить. Верю, что этим парнем буду я. Причем моя задача заключается в том, чтобы финишировать его

    • Ислам Махачев и Чарльз Оливейра разыграют между собой вакантный пояс чемпиона UFC в легком весе на турнире 22 октября в Абу-Даби.

    На данный момент бразилец идет на серии из 11-ти выигранных поединков. В активе Ислама Махачева сейчас 10 побед подряд.

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