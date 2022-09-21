Хильберто Рамирес: «Бивол достойный соперник, но это не самый большой вызов в моей карьере»

Мексиканский профессиональный боксерв очередной раз высказался в преддверии их очного поединка.

Хильберто Рамирес Экс-чемпион мира по боксу во втором среднем весе Я и ранее дрался с серьезными боксерами. Не считай бой с Биволом самым громким вызовом в моей карьере. Он достойный соперник, но есть и другие хорошие боксеры. Просто сейчас у него есть чемпионский пояс, которым я хочу завладеть. И я заберу этот пояс себе

Поединок Дмитрия Бивола и Хильберто Рамиреса за звание чемпиона мира в полутяжелом весе состоится 5 ноября текущего года. Оба боксера еще ни разу не проигрывали в своей карьере.

Дмитрий Бивол в своем последнем бою одолел по итогам 12-ти раундов Сауля Альвареса, а Хильберто Рамирес нокаутировал Доминика Безеля.