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    Шон О’Мэлли: «Раньше не смотрел бои своих соперников, но Петр Ян стал исключением»

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России
    Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли дал комментарий по поводу своей подготовки к бою с Петром Яном.

    Шон О’Мэлли
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    Шон О’Мэлли

  • Шон О’Мэлли
  • Боец UFC
  • Мне не интересно смотреть на поединки своих конкурентов. Однако Петр Ян в этом плане стал исключением. Мне пришлось углубиться и посмотреть его несколько боев. Но у меня есть два спарринг-партнера, которые помогут подготовиться к этой встрече

    • Поединок Петра Яна и Шона О’Мэлли состоится на турнире UFC 280 в легчайшем весе. На данный момент россиянин занимает первую строчку в рейтинге.

    О’Мэлли располагается на 12-ой позиции. Всего в активе американца 15 побед и одно поражение в профессиональной карьере.

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