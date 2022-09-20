Шон О’Мэлли: «Раньше не смотрел бои своих соперников, но Петр Ян стал исключением»

Американский боец смешанных единоборствдал комментарий по поводу своей подготовки к бою с

Шон О’Мэлли Боец UFC Мне не интересно смотреть на поединки своих конкурентов. Однако Петр Ян в этом плане стал исключением. Мне пришлось углубиться и посмотреть его несколько боев. Но у меня есть два спарринг-партнера, которые помогут подготовиться к этой встрече

Поединок Петра Яна и Шона О’Мэлли состоится на турнире UFC 280 в легчайшем весе. На данный момент россиянин занимает первую строчку в рейтинге.

О’Мэлли располагается на 12-ой позиции. Всего в активе американца 15 побед и одно поражение в профессиональной карьере.