Жаирзиньо Розенстрайк проведет поединок против Криса Дакаса на UFC 282

Жаирзиньо Розенстрайк Фото: globallookpress.com
Теперь же встреча переносится на 10 декабря на турнир UFC 282. Оба бойца на данный момент являются представителями топ-15 тяжелого дивизиона.
Розенстрайк располагается на девятой строчке в рейтинге, а Дакас занимает 11-ю позицию. Жаирзиньо в своем последнем бою уступил Александру Волкову нокаутом в первом раунде.
Крис Дакас подходит к данной встрече после досрочного поражения от Керстиса Блейдса. В активе американца 12 побед и 5 проигрышей в профессиональной карьере.