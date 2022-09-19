Жаирзиньо Розенстрайк проведет поединок против Криса Дакаса на UFC 282

По информации от представителей UFC, стала известная новая дата поединка между тяжеловесами. Изначально этот бой должен был состояться 1 октября.

Теперь же встреча переносится на 10 декабря на турнир UFC 282. Оба бойца на данный момент являются представителями топ-15 тяжелого дивизиона.

Розенстрайк располагается на девятой строчке в рейтинге, а Дакас занимает 11-ю позицию. Жаирзиньо в своем последнем бою уступил Александру Волкову нокаутом в первом раунде.

Крис Дакас подходит к данной встрече после досрочного поражения от Керстиса Блейдса. В активе американца 12 побед и 5 проигрышей в профессиональной карьере.