Жорж Сен-Пьер: «Если Махачев прижмет Оливейру к сетке, то победит»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер высказался
о предстоящем поединке между Чарльзом Оливейрой
и Исламом Махачевым
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Жорж Сен-ПьерЭкс-чемпион UFC в двух весовых категорияхОливейре всегда нужно пространство, чтобы проводить свои фирменные приемы. Поэтому задача Ислама загнать своего соперника в угол. Если Махачев сумеет прижать Оливейру к сетке, то победит
Титульный бой за вакантный пояс чемпиона UFC в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым пройдет 22 октября в Абу-Даби.
В своем последнем поединке бразилец в первом раунде задушил Джастина Гейджи. Махачев подходит к данной встрече после досрочной победы над Бобби Грином.