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    Жорж Сен-Пьер: «Если Махачев прижмет Оливейру к сетке, то победит»

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России
    Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер высказался о предстоящем поединке между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.

    Жорж Сен-Пьер
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    Жорж Сен-Пьер

  • Жорж Сен-Пьер
  • Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях
  • Оливейре всегда нужно пространство, чтобы проводить свои фирменные приемы. Поэтому задача Ислама загнать своего соперника в угол. Если Махачев сумеет прижать Оливейру к сетке, то победит

    • Титульный бой за вакантный пояс чемпиона UFC в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым пройдет 22 октября в Абу-Даби.

    В своем последнем поединке бразилец в первом раунде задушил Джастина Гейджи. Махачев подходит к данной встрече после досрочной победы над Бобби Грином.

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