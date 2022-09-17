Жорж Сен-Пьер: «Если Махачев прижмет Оливейру к сетке, то победит»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях высказался о предстоящем поединке между

Жорж Сен-Пьер Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Оливейре всегда нужно пространство, чтобы проводить свои фирменные приемы. Поэтому задача Ислама загнать своего соперника в угол. Если Махачев сумеет прижать Оливейру к сетке, то победит

Титульный бой за вакантный пояс чемпиона UFC в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым пройдет 22 октября в Абу-Даби.

В своем последнем поединке бразилец в первом раунде задушил Джастина Гейджи. Махачев подходит к данной встрече после досрочной победы над Бобби Грином.