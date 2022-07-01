Адесанья высказался по поводу боя с Чимаевым

Действующий чемпион UFC в среднем весе высказался о потенциальном поединке с

Исраэль Адесанья Чемпион UFC в среднем весе Он здорово проявил себя в бою с Бернсом. Но вряд ли он сумеет пройти Камару Усмана. Во встрече против него Чимаеву будет тяжело. Но, если Хамзат каким-то чудом станет чемпионом, а потом проведет еще несколько успешных боев, то я готов с ним встретится. Я считаю, что поединок с ним будет для меня очень денежным

Хамзат Чимаев на данный момент занимает третью строчку в рейтинге в полусреднем дивизионе. Ранее швед в своей карьере проводил несколько поединков в среднем весе.

Исраэль Адесанья в следующем своем бою встретится с Джаредом Каннониром на турнире UFC 276. Для действующего чемпиона это будет пятая защита титула кряду.