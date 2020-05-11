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    Холифилд готов снова провести бой с Тайсоном

    Бокс Эвандер Холифилд Майк Тайсон
    Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Эвандер Холифилд заявил, что не против провести третий поединок с Майком Тайсоном.

    Эвандер Холифилд
    Эвандер Холифилд

    57-летний Холифилд заявил о намерении вернуться на ринг, чуть раньше него с тем же заявлением выступил 53-летний Тайсон.

    «Встреча с Тайсоном? Думаю, это возможно. Мы с Майком сделали много того, что действительно сработало. Очевидно, что людям хочется увидеть двух лучших. У некоторых не было возможности посмотреть на Майка и меня. Теперь все спорят, кто лучший. На мой взгляд, я был лучшим в своей эпохе.

    Мы оба следим за собой, и хотя я старше него на четыре года, это не будет проблемой. Мы с менеджером говорили об этом, но на самом деле единственный, кого бы я был готов попросить, это Риддик Боу, потому что мы с ним друзья», — цитирует TalkSport Холфилда.

    Холифилд и Тайсон провели два титульных боя — в ноябре 1996 и июле 1997 года. Во время второго поединка Тайсон откусил Холифилду кусочек уха. 0

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