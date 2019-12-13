Чудинов победил Н'жикама и завоевал пояс WBA Gold

Экс-чемпион миразащитил титул континентального чемпиона WBA в весовой категории до 76,2 кг.

В прошедшем во Владикавказе поединке он выиграл у бывшего чемпиона мира француза Хассана Н'Дама Н'Жикама по очкам.

По итогам двенадцати раундов все судьи отдали победу россиянину — 120:108, 119:109 и 120:108.

Чудинов завоевал второстепенный пояс по версии WBA Gold, который даёт право стать официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA Regular.

Для Чудинова эта победа стала восьмой подряд и четвёртой в 2019 году. Всего в послужном списке 32-летнего россиянина теперь 22 победы (15 нокаутом), два поражения. 0