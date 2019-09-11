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    Ковалев готов провести бой с Альваресом в ноябре

    WBO WBA
    Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев рассказал о возможной организации боя с чемпионом WBA в среднем весе Саулем Альваресом.

    Сергей Ковалев
    Сергей Ковалев

    «Менеджеры общаются, но контракта я не подписывал. Я его пока не видел. Когда я его увижу, то мы сможем поговорить об этом. Они хотят бой 2 ноября?

    Если это так, то я не успею подготовиться на 100 процентов. Хотя в принципе пяти недель мне хватит. Я сейчас отлично перезарядился на Алтае. Были на Алтае? Очень рекомендую.

    Поэтому если подпишем контракт на поединок через пять-шесть недель, я соглашусь. Почему нет? Если меньше четырех недель на подготовку, то точно нет смысла выходить», — приводит слова Ковалева «Спорт-Экспресс». 0

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