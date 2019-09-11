Ковалев готов провести бой с Альваресом в ноябре

Чемпион WBO в полутяжелом весерассказал о возможной организации боя с чемпионом WBA в среднем весе

«Менеджеры общаются, но контракта я не подписывал. Я его пока не видел. Когда я его увижу, то мы сможем поговорить об этом. Они хотят бой 2 ноября?

Если это так, то я не успею подготовиться на 100 процентов. Хотя в принципе пяти недель мне хватит. Я сейчас отлично перезарядился на Алтае. Были на Алтае? Очень рекомендую.

Поэтому если подпишем контракт на поединок через пять-шесть недель, я соглашусь. Почему нет? Если меньше четырех недель на подготовку, то точно нет смысла выходить», — приводит слова Ковалева «Спорт-Экспресс». 0