Боксеру Дадашеву провели трепанацию черепа

Российский боксерперенес трепанацию черепа, сообщает журналист ESPN

«Только что из больницы. Максим Дадашев перенес двухчасовую операцию по поводу субдуральной гематомы. Ему сделали трепанацию черепа (чтобы ликвидировать отек). Сейчас он восстанавливается. Долгосрочный прогноз неизвестен», — написал Ким.

Напомним, Дадашев был госпитализирован после боя против пуэрториканца Субриэля Матиаса в США. Поединок был остановлен перед финальным 12-м раундом.

Для Дадашева это поражение стало первым на профессиональном ринге, ранее он выиграл 13 поединков (11 — нокаутом). 0