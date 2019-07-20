ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Бокс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Резиуан МирзовТрансфер Мирзова не решит проблем «Спартака», но для Карпина это потеря
  • 13:02
    • «Уфа» — «Краснодар»: стартовые составы команд
  • 12:18
    • Боксеру Дадашеву провели трепанацию черепа
  • 11:06
    • «Рубин» взял в аренду у «Ростова» исландского форварда
  • 10:05
    • Российского боксера Дадашева госпитализировали после боя
  • 08:17
    • Хет-трик Ибрагимовича помог «Гэлакси» победить в дерби Лос-Анджелеса
    Все новости спорта

    Боксеру Дадашеву провели трепанацию черепа

    IBF
    Российский боксер Максим Дадашев перенес трепанацию черепа, сообщает журналист ESPN Стив Ким.

    Максим Дадашев
    Максим Дадашев

    «Только что из больницы. Максим Дадашев перенес двухчасовую операцию по поводу субдуральной гематомы. Ему сделали трепанацию черепа (чтобы ликвидировать отек). Сейчас он восстанавливается. Долгосрочный прогноз неизвестен», — написал Ким.

    Напомним, Дадашев был госпитализирован после боя против пуэрториканца Субриэля Матиаса в США. Поединок был остановлен перед финальным 12-м раундом.

  • Российского боксера Дадашева госпитализировали после боя
  • Читайте по теме

    • Для Дадашева это поражение стало первым на профессиональном ринге, ранее он выиграл 13 поединков (11 — нокаутом). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Проиграл непобежденному. Поветкин приблизился к завершению карьеры
  • 23/09/2018 в 11:45
    •
  • Прогноз
  • «Ростов» — «Спартак»
  • 1.60
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» откроет счет победам в новом сезоне РПЛ
  • «Уфа» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Сможет ли «Манчестер Юнайтед» одолеть «Интер»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • «Интер» и «МЮ» порадуют зрителей голами
  • «Манчестер Юнайтед» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Криштиану Роналду Футбол Новые «галактикос». Аньелли строит звездный «Ювентус»Туринский клуб начал стабильно подписывать дорогостоящих звезд 18/07/2019 в 18:070
  • 13:17
    • «Енисей» разгромно проиграл «Ротору»
  • 12:49
    • Российские синхронисты выиграли ЧМ в произвольной программе
  • 12:34
    • «Луч» и «Томь» сыграли вничью во Владивостоке
    Неймар Футбол Что посеешь, то и пожнешь. Неймар сам усложнил свое возвращение в «Барсу»Как полузащитник ПСЖ сделал все, чтобы его возвращение в каталонский клуб не состоялось 17/07/2019 в 20:110
  • Экспресс дня

  • Одержит ли ЦСКА первую победу в РПЛ-2019/20?
  • 2.97
    •
  • 12:03
    • «Рубин» опроверг перенос игры с «Ахматом» в Нижний Новгород
  • 10:52
    • Марсело считает, что Неймар лучше Азара
  • 10:37
    • «Марсель» арендовал защитника «Вильярреала»
    Гарри Магуайр Футбол Потенциальный новичок «МЮ». Является ли Магуайр лучшим защитником в мире?«Лестер» готов продать своего футболиста за 80 миллионов фунтов стерлингов 17/07/2019 в 12:260
  • 10:21
    • «Рубин» может принять «Ахмат» в Нижнем Новгороде
  • 08:49
    • Алжирец Беннасер — лучший футболист КАН-2019
  • 08:33
    • «Нью-Йорк Рейнджерс» объявил о подписании контракта с Трубой
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс
    Вся лента
    Баскетбол Прочие