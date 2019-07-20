Боксеру Дадашеву провели трепанацию черепа

Максим Дадашев
globallookpress.com
«Только что из больницы. Максим Дадашев перенес двухчасовую операцию по поводу субдуральной гематомы. Ему сделали трепанацию черепа (чтобы ликвидировать отек). Сейчас он восстанавливается. Долгосрочный прогноз неизвестен», — написал Ким.
Напомним, Дадашев был госпитализирован после боя против пуэрториканца Субриэля Матиаса в США. Поединок был остановлен перед финальным 12-м раундом.
Для Дадашева это поражение стало первым на профессиональном ринге, ранее он выиграл 13 поединков (11 — нокаутом). 0