ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Бокс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуДело Роналду: пока только на словах
  • 17:50
    • Джошуа оказался тяжелее Поветкина на 11,1 кг
  • 14:34
    • Джилардино завершил карьеру
  • 13:56
    • Месси — лучший игрок первого тура группового этапа ЛЧ
  • 13:25
    • Московское «Динамо» начало переговоры со Знарком
  • 11:31
    • «Манчестер Сити» продлил контракт с Агуэро
    Все новости спорта

    Джошуа оказался тяжелее Поветкина на 11,1 кг

    Энтони Джошуа Александр Поветкин WBA WBO IBF
    В преддверии титульного боя в тяжелом весе между Александром Поветкиным и Энтони Джошуа прошло взвешивание боксеров. Вес россиянина составил 100,7 кг, а Джошуа — 111,8 кг.

    Александр Поветкин и Энтони Джошуа
    Александр Поветкин и Энтони Джошуа
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Бой пройдет 22 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На кону поединка будут стоять чемпионские пояса по версиям WBA (Super), WBO и IBF.

    Поветкин является обязательным претендентом на титул WBA, в рейтинге ассоциации россиянин занимает первое место.

    На счету 39-летнего Поветкина 34 победы, 24 из которых он одержал нокаутом, одно поражение. В активе 28-летнего британского боксера, не потерпевшего ни одного поражения в карьере, 21 победа (20 — нокаутом). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Майки Гарсия объединил пояса, Ортис вернулся после поражения от Уайлдера
  • 29/07/2018 в 10:04
    •
  • Прогноз
  • Александр Поветкин — Энтони Джошуа
  • 2.85
  • Послезавтра в 00:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержат ли «швабы» первую победу в сезоне?
  • «Штутгарт» — «Фортуна». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Догонит ли «Монако» новичка Лиги 1?
  • «Монако» — «Ним». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Одержат ли арагонцы первую домашнюю победу в Примере?
  • «Уэска» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Спартак» — «Рапид» Футбол Поражение от «Рапида» запустило обратный отсчет для КаррерыРеация спортивных СМИ на очередной провал красно-белых в еврокубках 01:200
  • 08:48
    • Медведева лидирует на турнире в Канаде после короткой программы
  • 08:34
    • Два очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения «Монреалю»
  • 08:21
    • Нурмагомедов и Макгрегор провели дуэль взглядов
    «Амур» — ЦСКА Хоккей КХЛ. ЦСКА разгромил «Амур», «Нефтехимик» примет «Ак Барс»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 21 сентября 17:230
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Поможет ли «Монако» возвращение Головина?
  • 4.76
    •
  • 17:38
    • «Молодежка» «Ростова» разгромила «Уфу»
  • 17:14
    • «Слован» одержал победу над «Адмиралом»
  • 17:02
    • ЦСКА на выезде одолел «Амур»
    Клаудио Маркизио Футбол «Серый» Маркизио и недоработка «Зенита»Выездная ничья «Зенита» с «Копенгагена» в Лиге Европы — в нашем обзоре прессы 15:560
  • 08:09
    • Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
  • 23:52
    • «Зенит» сыграл вничью с «Копенгагеном» в Дании
  • 14:50
    • Клопп запретил съемки сериала о «Ливерпуле»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс
    Вся лента
    Баскетбол Прочие