Джошуа оказался тяжелее Поветкина на 11,1 кг

В преддверии титульного боя в тяжелом весе междупрошло взвешивание боксеров. Вес россиянина составил 100,7 кг, а Джошуа — 111,8 кг.

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Бой пройдет 22 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На кону поединка будут стоять чемпионские пояса по версиям WBA (Super), WBO и IBF.

Поветкин является обязательным претендентом на титул WBA, в рейтинге ассоциации россиянин занимает первое место.

На счету 39-летнего Поветкина 34 победы, 24 из которых он одержал нокаутом, одно поражение. В активе 28-летнего британского боксера, не потерпевшего ни одного поражения в карьере, 21 победа (20 — нокаутом). 0