Джошуа оказался тяжелее Поветкина на 11,1 кг

Александр Поветкин и Энтони Джошуа
telegraph.co.uk
Бой пройдет 22 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На кону поединка будут стоять чемпионские пояса по версиям WBA (Super), WBO и IBF.
Поветкин является обязательным претендентом на титул WBA, в рейтинге ассоциации россиянин занимает первое место.
На счету 39-летнего Поветкина 34 победы, 24 из которых он одержал нокаутом, одно поражение. В активе 28-летнего британского боксера, не потерпевшего ни одного поражения в карьере, 21 победа (20 — нокаутом). 0