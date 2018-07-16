ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Бокс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеЧМ-2018 подарил миру будущего короля спорта
  • 18:04
    • «Барселона» может подписать Погба
  • 17:47
    • Дзюба обошел Месси в британском рейтинге лучших игроков ЧМ-2018
  • 13:46
    • В «Монако» подтвердили официальное предложение по Головину
  • 13:19
    • Поветкин проведет бой с Джошуа 22 сентября на «Уэмбли»     Короче, ЧМ. 15 июля и 2022 год
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
    Все новости спорта

    Гассиев: Понимаю, что бой с Усиком войдет в историю

    WBC WBO WBA IBF
    Чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев уже прилетел в Россию для финального поединка Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против обладателя поясов WBO и WBC Александра Усика.

    Мурат Гассиев
    Мурат Гассиев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «В первую очередь я ожидаю как всегда тяжелого боя. Нужно быть готовым ко всему и перестраиваться по ходу боя. Я, конечно, знаю сильные стороны Усика. Что я смогу противопоставить этому — покажет только бой.

    И мой тренер, и я понимаем, что с каждым новым боем противники у меня только сильнее. Если не учитывать турнир, то Усик и так считался лидером рейтинга в нашем весе, а его выход в финал турнира лишний раз доказал всю обоснованность того, что он стоит во главе этого рейтинга. Так что я уверен, что сейчас меня ждет самый сильный соперник за всю мою карьеру.

    То, что мой бой с Александром Усиком войдет в историю, я понимаю, поскольку будет определен абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. Это очень серьезно. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы одержать победу.

    Вчера завершился чемпионат мира по футболу в России. Я слышал, что многие из наших футболистов собираются прийти на бой и поболеть за меня. Меня это только радует, постараюсь их не разочаровать. И мне, разумеется, приятно, что главный тренер сборной и несколько игроков являются выходцами из Осетии. Это очень здорово. Я очень болел за нашу футбольную команду на этом турнире», — цитирует Гассиева «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что вечер бокса, в рамках которого состоится финал WBSS Гассиев — Усик, пройдет 21 июля в Москве. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Юбилейная победа Пакьяо, прогресс Прогрейса
  • Вчера в 09:25
    •
  • Прогноз
  • Мурат Гассиев — Александр Усик
  • 2,25
  • 21/07/2018 в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» продолжает подготовку к Лиге чемпионов
  • «Рудар» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1,78
    •
  • Пришло время забивать
  • «СКА-Хабаровск» — «Армавир». Прогноз и ставки
  • 1,84
    •
  • Неудобный соперник
  • «Авангард» Курск — «Шинник». Прогноз и ставки
  • 1,57
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Антуан Гризманн Футбол Заработали вторую звезду. Франция повторила успех 20-летней давностиСМИ — о победе сборной Франции над командой Хорватии в финале ЧМ-2018 Вчера в 21:580
  • 19:56
    • Сборная Франции — победители чемпионата мира-2018
  • 18:53
    • Фабрегас: У Мбаппе и Анри очень много общего
  • 18:36
    • Маттеус: Проходят времена Роналду, Месси и Неймара
    Фотогалерея Франция — чемпион!Сборная Франции празднует победу в чемпионате мира по футболу. Яркие фото Вчера в 21:12
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Контрольные поединки российских команд
  • 2,63
    •
  • 18:25
    • Гассиев: Понимаю, что бой с Усиком войдет в историю
  • 17:28
    • Семин: Черчесов выдержал критику
  • 17:03
    • Вукоевич получил серебряную медаль ЧМ-2018
    Пьер-Эмерик Обамеянг Футбол Обамеянг устрашает. «Арсенал» начал подготовку к старту сезона«Канониры» одержали победу над «Борхэм Вуд» Вчера в 20:070
  • 16:48
    • Бельгийцы узнали сумму премиальных за третье место на ЧМ-2018
  • 16:30
    • «Ювентус» продал футболок Роналду на 55 млн евро за сутки
  • 15:45
    • Кудерметова стартовала с победы в Гштааде
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс
    Вся лента
    Баскетбол Прочие