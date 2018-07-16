Гассиев: Понимаю, что бой с Усиком войдет в историю

Чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе россиянинуже прилетел в Россию для финального поединка Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против обладателя поясов WBO и WBC

Мурат Гассиев facebook.com/WBSuperSeries 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

«В первую очередь я ожидаю как всегда тяжелого боя. Нужно быть готовым ко всему и перестраиваться по ходу боя. Я, конечно, знаю сильные стороны Усика. Что я смогу противопоставить этому — покажет только бой.

И мой тренер, и я понимаем, что с каждым новым боем противники у меня только сильнее. Если не учитывать турнир, то Усик и так считался лидером рейтинга в нашем весе, а его выход в финал турнира лишний раз доказал всю обоснованность того, что он стоит во главе этого рейтинга. Так что я уверен, что сейчас меня ждет самый сильный соперник за всю мою карьеру.

То, что мой бой с Александром Усиком войдет в историю, я понимаю, поскольку будет определен абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. Это очень серьезно. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы одержать победу.

Вчера завершился чемпионат мира по футболу в России. Я слышал, что многие из наших футболистов собираются прийти на бой и поболеть за меня. Меня это только радует, постараюсь их не разочаровать. И мне, разумеется, приятно, что главный тренер сборной и несколько игроков являются выходцами из Осетии. Это очень здорово. Я очень болел за нашу футбольную команду на этом турнире», — цитирует Гассиева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что вечер бокса, в рамках которого состоится финал WBSS Гассиев — Усик, пройдет 21 июля в Москве. 0