Магдалено потерял титул, Джейкобс стал претендентом для Головкина

Дэниел Джейкобс (США) – Мацей Сулецки (Польша)

Средний вес (до 76,2 кг)

Американец Дэниел Джейкобс (34-2, 29 КО) победил поляка Мацея Сулецки (26-1, 10 КО) в бою за статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBA в среднем весе.

Противостояние прошло в плотной борьбе, хотя в первых раундах поляк даже пытался захватить инициативу. В дальнейшем Джейкобс контролировал события в ринге, а в 12-м раунде отправил соперника в нокдаун. Тем не менее оформить досрочную победу ему не удалось. Итог — фаворита победа единогласным решением — 115:112, 116:111, 117:110.

Напомним, что «суперчемпионом» WBA с 2010-го года является казахстанец Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО).

Джейкобс огорчил Сулецки

Джаррелл Миллер (США) – Жоанн Дюопа (Франция)

Тяжелый вес (свыше 90,7 кг)

138-килограммовый американский тяжеловес Джаррелл Миллер (21-0-1, 18 КО) одержал победу над экс-претендентом из Франции Жоанном Дюопа (37-5, 24 КО).

В дебюте французский ветеран выбрасывал больше ударов, заставляя проспекта Миллера работать на полную. Ближе к экватору американец стал действовать активнее, а Дюопа, напротив, всячески избегал разменов.

Чемпионские раунды прошли в яростной драке — два уставших здоровяка мутузили друг друга, но ни один из них так и не упал. Судейский вердикт: 119:109, 119:109 и 117:111 в пользу Миллера.

Миллер перебоксировал Дюопа

Брайант Дженнингс (США) – Джоуи Давейко (США)

Второй полулегкий вес (свыше 90,7 кг)

Американец Брайант Дженнингс (23-2, 13 КО) победил соотечественника Джоуи Давейко (19-5-4, 11 КО) в поединке за вакантный титул чемпиона штата Пенсильвания в тяжелом весе.

Дженнингс работал с дистанции, но в третьем раунде принял бой в инфайтинге, полностью потеряв инициативу и преимущество. После экватора Давейко замедлился, а его удары стали не такими моными.

Дженнингс выглядел лучше в ближнем бою, расстреливая голову оппонента апперкотами, но Давейко по-прежнему выбрасывал больше ударов.

В итоге бой прошел отведенную 10-раундовую дистанцию и завершился победой Дженнингса: трижды по 98:92.

Джесси Магдалено (США) – Айзек Догбо (Гана)

Второй легчайший вес (до 55,3 кг)

Американец Джесси Магдалено (25-1, 18 КО) потерял титул чемпиона мира по версии WBO во втором легчайшем весе, уступив обладателю «временного» титула Айзеку Догбо (19-0, 13 КО) из Ганы.

Встреча прошла в яркой и открытой борьбе с большим количеством жестких обменов. В дебюте боя Магдалено отправил Догбо в нокдаун и еще парочку раз здорово потряс африканца левым прямым с дистанции.

Во втором раунде уже Догбо попал в челюсть Магдалено оверхэндом, а затем попытался завершить бой досрочно, но после 30-секундной рубки у канатов не преуспел. В третьем раунде Магдалено снова потряс африканца, но тот спрятался в клинче, а чуть позже отправил соперника в тяжелый нокдаун правым хуком в челюсть.

В 10-м раунде чемпиону снова пришлось перейти в режим выживания, а в 11-м после двух нокдаунов рефери остановил поединок.

Догбо — новый чемпион мира

Шакур Стивенсон (США) – Роксберг Патрик Райли (США)

Полулегкий вес (до 57,2 кг)

Серебряный призер ОИ-2016 американец Шакур Стивенсон (6-0, 3 КО) нанес дебютное поражение соотечественнику Роксбергу Патрику Райли (12-1, 6 КО).

Стивенсон провел лучший поединок на профиринге, уничтожив оппонента за два раунда. Во второй трехминутке серия ударов фаворита отправила Райли в нокдаун. Тот решил продолжить, но снова упал под градом атак Стивенсона. Рефери вмешался и остановил односторонний бой.

Робсон Консейсау (Бразилия) – Алекс Торрес Ринн (Мексика)

Второй полулегкий вес (до 59,0 кг)

Триумфатор домашней Олимпиады-2016 бразилец Робсон Консейсау (7-0, 4 КО) одержал легкую победу над мексиканцем Алексом Торресом Ринном (6-2, 3 КО).

Односторонний поединок прошел всю 6-раундовую дистанцию и завершился единогласным судейским вердиктом — трижды по 60:54.

Джесси Харт (США) – Демонд Николсон (Филиппины)

Второй средний вес (до 76,2 кг)

Американец Джесси Харт (24-1, 20 КО) одержал победу над соотечественником Демондом Николсоном (18-3-1, 17 КО) в бою за вакантный титул чемпиона Северной Америки по версии NABF во втором среднем весе.

Начиная со второго раунда Харт вынужденно заработал вторым номером, что не помешало ему дважды отправить соперника на канвас. В пятом раунде Джесси перехватил инициативу, однако уступил сопернику в инфайтинге, и шестой раунд ушел в копилку Николсона.

В седьмом раунде Николсон снова оказался на канвасе, но вместо того чтобы продолжить бой, принялся доказывать рефери, что нокдауна не было, и судья, отсчитав до десяти, вынужденно остановил поединок.

Харт завоевал титул чемпиона Северной Америки по версии NABF

Мигель Крус (США) – Хосесито Лопес (США)

Полусредний вес (до 66,7 кг)

27-летний американский проспект полусреднего веса Мигель Крус (17-1, 11 КО) уступил соотечественнику Хосесито Лопесу (36-7, 19 КО).

Последний грамотно переработал Круса с дистанции, стойко перенося удары не только по нижнему этажу, но и ниже пояса, за которые с Мигеля было снято два очка.

Итог — 99-89 (дважды) и 98-90 в пользу Хосесито.

Крус проиграл Лопесу

Энтони Диррелл (США) – Абрахам Хан (США)

Второй средний вес (до 76,2 кг)

Экс-чемпион мира WBC в суперсреднем весе Энтони Диррелл (32-1-1, 24 КО) одержал пятую победу подряд после потери титула в поединке с Баду Джеком (22-1-2, 12 КО) в 2015 году, выиграв по очкам у Абрахама Хана (26-4-1, 16 КО).

Диррелл отправил соперника в нокдаун в первом раунде, приложившись правым в голову. Хан продолжил и больше не падал, но был разгромлен со счетом 100-89 и 99-90 (дважды).

Диррелл разгромил Хана

Эриксон Лубин (США) – Сильверио Ортис (Мексика)

Первый средний вес (до 69,9 кг)

Американец Эриксон Лубин (19-1, 14 КО) вернулся в ринг после поражения нокаутом от Жермала Чарло (30-0, 15 КО), остановив мексиканского ветерана Сильверио Ортиса (37-22, 18 КО) в четвертом раунде.

Клаудио Марреро (Доминиканская Республика) – Хорхе Лара (Мексика)

Полулегкий вес (до 76,2 кг)

Клаудио Марреро (23-2, 17 КО) из Доминиканской Республики за 33 секунды уничтожил мексиканца Хорхе Лару (29-1-2, 21 КО).

Левый хук доминиканца отправил мексиканца в тяжелый нокдаун. Попытки Лары подняться на ноги выглядели неубедительно — Хорхе то и дело поднимался на ноги и снова падал на настил ринга.

Марреро нокаутировал Лару

Артур Абрахам (Германия) – Патрик Нильсен (Дания)

Второй средний вес (до 76,2 кг)

Немец Артур Абрахам (47-6, 30 КО) перебоксировал датчанина Патрика Нильсена (29-3, 14 КО) в бою за второстепенный титул WBO International во втором среднем весе.

Нильсен записал себе в актив первую половину, однако в концовке заметно устал и замедлился. В 10-й трехминутке он был близок к досрочному поражению, однако выстоял, а в чемпионских раундах преимущественно клинчевал и удерживал руки Абрахама.

Итог — 115:113 Нильсену и дважды 116:112 Абрахаму.

Керман Лехаррага (Испания) – Брэдли Скит (Великобритания)

Полусредний вес (до 66,7 кг)

Испанец Керман Лехаррага (25-0, 20 КО) завоевал титул EBU European в полусреднем весе, разгромив британца Брэдли Скита (27-2, 12 КО).

В середине второго раунда британец пропустил оверхэнд в голову и оказался на канвасе. Скит продолжил бой, но пропустил левый хук по корпусу и вновь упал, а после очередной мощной атаки хозяина ринга был спасен тренерским штабом и белым полотенцем.