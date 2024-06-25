Бонус 31 000 рублей по промокоду в БК «Зенит»

31 000 рублей

Букмекерская контора «Зенит» и LiveSport.Ru предлагают новым игрокам уникальную акцию: бонус для новых игроков в размерепо промокоду LIVESPORT. Ниже — подробности.

Как получить бонус?

Пройти регистрацию в БК «Зенит»



Указать промокод LIVESPORT (подставится сам, но проверьте)



Внести первый депозит

Бонус будет равен сумме первого пополнения. То есть внесли 100 рублей — бонус 100 рублей. 5000 тысяч — аналогичная сумма бонуса. И так вплоть до 31 000 рублей.

Как отыграть бонус?

Сделать ставку типа экспресс



Минимальный кэф — 1.40



Минимальное число событий в экспрессе — 3



И так 5 раз

Как получить выигрыш?

В случае выигрыша на игровой счет будет зачислена сумма за вычетом бонусной ставки. Полученные деньги можно вывести себе на счет/карту или делать новые ставки уже на общих основаниях.

Важные детали

Акция доступна только новым клиента БК «Зенит»

Бонус 31 000 доступен только по промокоду LIVESPORT (без него — 15 000)

Принять участие могут совершеннолетние граждане РФ

При регистрации необходимо указывать только свои настоящие данные. В случае несовпадение аккаунт будет заблокирован

Не забывайте, что ставки — это просто развлечение. Не позволяйте себе тратить на них чувствительные для себя деньги.

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