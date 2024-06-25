Бонус 31 000 рублей по промокоду в БК «Зенит» Фото: БК «Зенит»
Как получить бонус?
- Пройти регистрацию в БК «Зенит»
- Указать промокод LIVESPORT (подставится сам, но проверьте)
- Внести первый депозит
Бонус будет равен сумме первого пополнения. То есть внесли 100 рублей — бонус 100 рублей. 5000 тысяч — аналогичная сумма бонуса. И так вплоть до 31 000 рублей.
Как отыграть бонус?
- Сделать ставку типа экспресс
- Минимальный кэф — 1.40
- Минимальное число событий в экспрессе — 3
- И так 5 раз
Как получить выигрыш?
В случае выигрыша на игровой счет будет зачислена сумма за вычетом бонусной ставки. Полученные деньги можно вывести себе на счет/карту или делать новые ставки уже на общих основаниях.
Важные детали
- Акция доступна только новым клиента БК «Зенит»
- Бонус 31 000 доступен только по промокоду LIVESPORT (без него — 15 000)
- Принять участие могут совершеннолетние граждане РФ
- При регистрации необходимо указывать только свои настоящие данные. В случае несовпадение аккаунт будет заблокирован
- Не забывайте, что ставки — это просто развлечение. Не позволяйте себе тратить на них чувствительные для себя деньги.
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