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    Бонус 31 000 рублей по промокоду в БК «Зенит»

    Букмекеры Зенит
    Букмекерская контора «Зенит» и LiveSport.Ru предлагают новым игрокам уникальную акцию: бонус для новых игроков в размере 31 000 рублей по промокоду LIVESPORT. Ниже — подробности.

    Бонус 31 000 рублей по промокоду в БК «Зенит»
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    Бонус 31 000 рублей по промокоду в БК «Зенит»

    Как получить бонус?

    • Пройти регистрацию в БК «Зенит»
    • Указать промокод LIVESPORT (подставится сам, но проверьте)
    • Внести первый депозит

    Бонус будет равен сумме первого пополнения. То есть внесли 100 рублей — бонус 100 рублей. 5000 тысяч — аналогичная сумма бонуса. И так вплоть до 31 000 рублей.

    Бонус 31 000

    Как отыграть бонус?

    • Сделать ставку типа экспресс
    • Минимальный кэф — 1.40
    • Минимальное число событий в экспрессе — 3
    • И так 5 раз

    Как получить выигрыш?

    В случае выигрыша на игровой счет будет зачислена сумма за вычетом бонусной ставки. Полученные деньги можно вывести себе на счет/карту или делать новые ставки уже на общих основаниях.

    Важные детали

    • Акция доступна только новым клиента БК «Зенит»

    • Бонус 31 000 доступен только по промокоду LIVESPORT (без него — 15 000)

    • Принять участие могут совершеннолетние граждане РФ

    • При регистрации необходимо указывать только свои настоящие данные. В случае несовпадение аккаунт будет заблокирован

    • Не забывайте, что ставки — это просто развлечение. Не позволяйте себе тратить на них чувствительные для себя деньги.

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