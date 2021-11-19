Мелбет: бонус 19 500 рублей при регистрации. Как получить?

Букмекерская контора Мелбет , славящаяся одним из лучших коэффициентов на рынке, специально для посетителей LiveSport.Ru предлагает повышенныйновым клиентам до. Рассказываем, как его получить и воспользоваться.

Важно Бонус доступен только при регистрации по указанным ниже инструкциям. Просто на сайте конторы акцию не найти

Что такое бонус

Бонус в букмекерской конторе — это удвоение суммы вашего пополнения счета. Доступно только при первом пополнении, потому чем выше сумма вашего первого депозита, тем на больший бонус можно рассчитывать.

Бонус в Мелбет 19 500 рублей

Обычный бонус в Мелбете равен 15 000 рублей, но если при регистрации указать эксклюзивный промокод LIVESPORT , сумма увеличится до 19 500, то есть + 4500 просто за указание кода.

Как получить

Всё довольно просто:

Запомните или скопируйте код LIVESPORT

Зарегистрируйтесь, вставьте код (см. картинку ниже)

Пополните счет от 100 до 19 500 рублей

Регистрация в Мелбет с промокодом для бонуса Мелбет

Как отыграть бонус в Мелбет

После того, как вы внесете первый депозит, Мелбет начислит такую же сумму на бонусный счет (но не более 19 500 руб.). Чтобы бонусные рубли превратить в настоящие, нужно:

Сделать 20 ставок с коэффициентом не ниже 1.50

Превысить начисленный бонус в 20 раз

В зачет идут ставки на исходы и точный счет + экспрессы, одно из событий в котором не ниже 1.50

Учитываются не только выигранные, но и проигранные ставки тоже (что, конечно, упрощает ситуацию)

Не забудьте

Чтобы не потерять бонусные рубли, обратите внимание: