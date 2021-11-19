Мелбет: бонус 19 500 рублей при регистрации. Как получить?

Бонус 19 500 рублей при регистрации в Мелбет Фото: Мелбет
Что такое бонус
Бонус в букмекерской конторе — это удвоение суммы вашего пополнения счета. Доступно только при первом пополнении, потому чем выше сумма вашего первого депозита, тем на больший бонус можно рассчитывать.
Бонус в Мелбет 19 500 рублей
Обычный бонус в Мелбете равен 15 000 рублей, но если при регистрации указать эксклюзивный промокод
Как получить
Всё довольно просто:
- Запомните или скопируйте код
LIVESPORT
- Зарегистрируйтесь, вставьте код (см. картинку ниже)
- Пополните счет от 100 до 19 500 рублей
Регистрация в Мелбет с промокодом для бонуса
Мелбет
Как отыграть бонус в Мелбет
После того, как вы внесете первый депозит, Мелбет начислит такую же сумму на бонусный счет (но не более 19 500 руб.). Чтобы бонусные рубли превратить в настоящие, нужно:
- Сделать 20 ставок с коэффициентом не ниже 1.50
- Превысить начисленный бонус в 20 раз
- В зачет идут ставки на исходы и точный счет + экспрессы, одно из событий в котором не ниже 1.50
- Учитываются не только выигранные, но и проигранные ставки тоже (что, конечно, упрощает ситуацию)
Не забудьте
Чтобы не потерять бонусные рубли, обратите внимание:
- После регистрации бонус доступен 30 дней
- Бонусные рубли сгорят, если на балансе не осталось денег
- Ставки с возвратом или выкупленные до завершения матча не считаются
- Регистрируйтесь только со своими личными данными. Аккаунты на чужое имя будут заблокированы при проверке
- Предложение актуально только для граждан России