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    Мелбет: бонус 19 500 рублей при регистрации. Как получить?

    Букмекеры Мелбет
    Букмекерская контора Мелбет, славящаяся одним из лучших коэффициентов на рынке, специально для посетителей LiveSport.Ru предлагает повышенный бонус новым клиентам до 19 500 рублей. Рассказываем, как его получить и воспользоваться.

    Бонус 19 500 рублей при регистрации в Мелбет
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    Бонус 19 500 рублей при регистрации в Мелбет

  • Важно
  • Бонус доступен только при регистрации по указанным ниже инструкциям. Просто на сайте конторы акцию не найти

    • Что такое бонус

    Бонус в букмекерской конторе — это удвоение суммы вашего пополнения счета. Доступно только при первом пополнении, потому чем выше сумма вашего первого депозита, тем на больший бонус можно рассчитывать.

    Бонус в Мелбет 19 500 рублей

    Обычный бонус в Мелбете равен 15 000 рублей, но если при регистрации указать эксклюзивный промокод LIVESPORT, сумма увеличится до 19 500, то есть + 4500 просто за указание кода.

    Бонус 19 500

    Как получить

    Всё довольно просто:

    • Запомните или скопируйте код LIVESPORT
    • Зарегистрируйтесь, вставьте код (см. картинку ниже)
    • Пополните счет от 100 до 19 500 рублей

    Регистрация в Мелбет с промокодом для бонуса
    Мелбет

    Как отыграть бонус в Мелбет

    После того, как вы внесете первый депозит, Мелбет начислит такую же сумму на бонусный счет (но не более 19 500 руб.). Чтобы бонусные рубли превратить в настоящие, нужно:

    • Сделать 20 ставок с коэффициентом не ниже 1.50
    • Превысить начисленный бонус в 20 раз
    • В зачет идут ставки на исходы и точный счет + экспрессы, одно из событий в котором не ниже 1.50
    • Учитываются не только выигранные, но и проигранные ставки тоже (что, конечно, упрощает ситуацию)

    Бонус 19 500

    Не забудьте

    Чтобы не потерять бонусные рубли, обратите внимание:

    • После регистрации бонус доступен 30 дней
    • Бонусные рубли сгорят, если на балансе не осталось денег
    • Ставки с возвратом или выкупленные до завершения матча не считаются
    • Регистрируйтесь только со своими личными данными. Аккаунты на чужое имя будут заблокированы при проверке
    • Предложение актуально только для граждан России
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