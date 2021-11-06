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    Почему не работают «1xСтавка», «Лига Ставок», «Мелбет», «Леон» и Bettery

    Букмекеры
    6 ноября 2021 года около 18 часов мск. в России перестали работать сразу 5 букмекерских контор: «1xСтавка», «Лига Ставок», «Мелбет», «Леон» и Bettery.

    Работа сразу пяти БК в России нарушена из-за сбоя
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    Работа сразу пяти БК в России нарушена из-за сбоя

    Пользователи, пытающиеся зайти на сайты букмекеров, получали ответ от браузеров с «Ошибкой 502» — 502 Error Bad gateway. Не работают и приложения БК.

    Ошибка в работе сайтов БК
    LiveSport.Ru

    Что такое ошибка 502: чаще всего к ней приводят проблемы с оперативной памятью на сервере. Возникает это, когда запросов к северу (и к сайту или сайтам, на нем расположенных) больше, чем физически может обработать «железо».

    Однако произойти это может и из-за проблем с настройкой оборудования или аварией, нештатной ситуацией.

    Привести к этому может и DDOS-атака — злонамеренные обращения к сайту, исчисляемые тысячами или сотнями тысяч в секунду с одной целью — вывести его из строя.

    Однако, с учетом того, что не работают сразу 5 контор — «1xСтавка», «Мелбет», «Лига Ставок», «Леон» и Bettery, из которых только «1хСтавка» и «Мелбет» работают на одной технической платформе, а все остальные — самостоятельные разработки, скорее всего, речь идет о техническом сбое на каком-то хостинге или провайдере, где размещают свои ресурсы указанные букмекеры.

    Список работающих БК

    LiveSport.Ru не удалось получить оперативных комментариев от указанных контор. Потому нет и примерного срока разрешения данной ситуации.

    При этом можем успокоить игроков — деньги со счетов точно не потеряются, сделанные ставки должны быть рассчитаны в штатном порядке как только работоспособность сайтов будет восстановлена.

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