Российские футболисты и звезды шоу бизнеса — в Лиге «Париматч» по киберфутболу

объявляет старт масштабного турнира по киберфутболу, в котором примут участие звезды футбола, профессиональные киберспортсмены, а также популярные блогеры, журналисты, комментаторы и эксперты.

Общий призовой фонд составит 2 миллиона рублей. Участие уже подтвердили футболисты Георгий Мелкадзе («Тамбов»), Андрей Мостовой и Никита Калугин (оба — «Сочи») и Антон Зиньковский («Крылья Советов»).

В турнире сыграют известные футбольные блогеры, среди которых лидеры киберфутбольного движения и чемпионы России Сергей «KEFIR» Никифоров, Роберт «Ufenok» Фахретдинов, Антон «KlenOFF» Кленов, Роман «Romaroi» Калинченков, Константин «STAVR» Гирин и другие профессиональные киберспортсмены. Также в турнире примут участие звезды шоу-бизнеса и лидеры мнений. Кроме того, организаторы откроют квалификацию для всех желающих и дадут возможность им пробиться в основную часть через онлайн-отборы.

Лига стартует 10 апреля и будет состоять из двух дивизионов: «Pro-серии» и «Star-серии». К участию будут допущены лица старше 18 лет. Игры пройдут на консолях PS4 в дисциплине FIFA20. Здоровье участников является ключевым приоритетом для организаторов, поэтому турнир состоится в самом актуальном на текущий момент онлайн-формате. Вся информация будет доступна в социальных сетях компании-организатора, регистрация на турнир откроется в ближайшее время.

В «Pro-серии» сыграет 32 участника, а пробиться в нее, чтобы сразиться с популярными блогерами и киберспортсменами, смогут все, кто пройдет через онлайн-отборы. Основной этап «Pro-серии» пройдет в формате Лиги чемпионов, где участникам предстоит сыграть по три матча в групповой стадии и далее дойти до финала по олимпийской системе.

За проходы в следующие этапы, начиная с 1/8 финала, всем участникам будут начисляться фиксированные денежные бонусы. Призовой фонд «Pro-серии» составит 1 миллион рублей за первые три места: 1 место — 500000 рублей, 2 место — 300000 рублей, 3 место — 200000 рублей. Участникам, которые займут 4 и 5 места, будут предложены контракты киберспортсменов от Parimatch.

Мы следим за ситуацией в мировом спорте и хотим дать возможность всем фанатам футбола не отключаться от любимого вида спорта даже в период паузы. Мы готовим ряд специальных активаций, приуроченных к турниру и уверены, что игроки и зрители их оценят. К старту лиги будет готова полноценная линия, и все любители ставок смгут усилить эмоции от просмотра матчей. С Париматч футбол не остановить Дмитрий Сергеев, СЕО Париматч Россия

В «Star-серии» примет участие 16 игроков, которые начнут движение к финалу сразу с этапа 1/8 Лиги чемпионов. В дивизионе сыграют футболисты Георгий Мелкадзе, Андрей Мостовой, Никита Калугин, Антон Зиньковский и другие профессиональные игроки.

Компанию им составят звезды шоу-бизнеса. Полный список участников «Star-серии» организаторы объявят в ближайшее время. Система призовых будет немного отличаться — за первое место гарантирован 1 миллион рублей, участники, которые займут 2 и 3 места, получат лимитированные версии консолей.

Я рад, что Parimatch проведет этот турнир. Сейчас футбола в нашей жизни стало намного меньше, игрокам и болельщикам не хватает друг друга. А так есть отличная возможность зарядиться позитивными эмоциями Антон Зиньковский, полузащитник ФК «Крылья Советов»

Победители дивизионов лиг сыграют матч за Суперкубок. Дата и время матча будут объявлены дополнительно.

Parimatch откроет линию, и все любители футбола смогут посоревноваться в точности ставок на исходы матчей. Также будет запущен сайт с обновляемыми в режиме live турнирными таблицами и трансляциями игр. К комментированию матчей подключатся комментаторы, которые сделают просмотр игр еще более увлекательным. Кроме этого, для всех желающих по конкурсной механике будет запущена акция на турнир.

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