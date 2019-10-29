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    Клиент «Париматч» выиграл 500 тыс. на Лиге чемпионов

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    Клиент букмекерской компании «Париматч» выиграл почти полмиллиона рублей, сумев угадать исходы 7 матчей 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

    «Париматч»
    «Париматч»

    Суммарный коэффициент был равен 122,2, сумма ставки — 4000 рублей. Таким образом, итоговая выплата составила 488 935,2 рубля.

    Верными оказались ставки на победу «Ливерпуля» над «Генком» (4:1), «РБ Лейпциг» над «Зенитом» (2:1), «Наполи» над «РБ Зальцбург» (3:2), «Интера» над «Боруссией» (2:0), «Барселоны» над «Славией» (2:1), «Бенфики» над «Лионом» (2:1) и «Челси» над «Аяксом» (1:0).

    Днем ранее клиент «Париматч» выиграл 100 тысяч рублей, поставив в 2000 раз меньше, и при этом верно спрогнозировав исходы 11 событий, среди которых — Лига чемпионов, юношеская лига УЕФА, чемпионат Бразилии по футболу среди команд не старше 20 лет и регулярный сезон КХЛ.

    — ПРЕСС-РЕЛИЗ 0

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