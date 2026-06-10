Букмекерская компания «Мелбет» запускает новую акцию во время Чемпионата мира по футболу 2026 — выигрышное пари может получить расчет х2.
Для участия достаточно заключать пари на матчи турнира: подходящие купоны автоматически учитываются в ежедневном розыгрыше.
Как участвовать:
- Заключай пари на матчи ЧМ-2026;
- Если пари соответствует условиям акции, оно участвует в ежедневном розыгрыше;
- Если пари будет выбрано рандомайзером, ты получишь уведомление;
При расчете такого пари в пользу игрока «чистый выигрыш» увеличится в 2 раза.
Условия участия:
- Пари только на матчи ЧМ-2026 по футболу;
- Минимальная сумма пари — 25 RUB;
- Минимальный коэффициент — 1.5;
- Тип пари — ординар или экспресс;
- Пари должно быть заключено с основного счета.
Каждый день во время акции 100 пари, соответствующих условиям, случайным образом попадают в «Двойную победу». Подробности и полные правила акции — по ссылке.