Букмекерская компания «Мелбет» запускает новую акцию во время Чемпионата мира по футболу 2026 — выигрышное пари может получить расчет х2.

Для участия достаточно заключать пари на матчи турнира: подходящие купоны автоматически учитываются в ежедневном розыгрыше.

Как участвовать:

Заключай пари на матчи ЧМ-2026;

Если пари соответствует условиям акции, оно участвует в ежедневном розыгрыше;

Если пари будет выбрано рандомайзером, ты получишь уведомление;

При расчете такого пари в пользу игрока «чистый выигрыш» увеличится в 2 раза.

Условия участия:

Пари только на матчи ЧМ-2026 по футболу;

Минимальная сумма пари — 25 RUB;

Минимальный коэффициент — 1.5;

Тип пари — ординар или экспресс;

Пари должно быть заключено с основного счета.

Каждый день во время акции 100 пари, соответствующих условиям, случайным образом попадают в «Двойную победу». Подробности и полные правила акции — по ссылке.