Братский кубок: 100 тысяч фрибетов от Betboom за каждый гол

Хоть погода в Москве в этом сезоне и не радует жарким летом и солнцем, на стадионы возвращается

Нас ждут 4 матча между сербскими и российскими командами: «ОФК», «Партизан», «Динамо» и ЦСКА — для всех любителей футбола на стадионах Москвы.

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