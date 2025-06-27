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    Братский кубок: 100 тысяч фрибетов от Betboom за каждый гол

    Новости букмекеров BetBoom
    Хоть погода в Москве в этом сезоне и не радует жарким летом и солнцем, на стадионы возвращается BetBoom Братский кубок.

    Братский гол от Betboom
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    Братский гол от Betboom

    Нас ждут 4 матча между сербскими и российскими командами: «ОФК», «Партизан», «Динамо» и ЦСКА — для всех любителей футбола на стадионах Москвы.

    Яркие эмоции от матчей готов подкрепить спонсор турнира — BetBoom. Участвуйте в новой акции «Братский гол» с призовым фондом, который будет расти на 100 000 фрибетов за каждый гол турнира. Стартовый фонд 1 000 000!

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