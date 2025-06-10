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    Клиент «Мелбет» предсказал точный счет в финале Лиги наций

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    Клиент букмекерской компании «Мелбет» предсказал точный счет в финальном матче Лиги наций между сборными Испании и Португалии. Беттор решился заключить пари на 100 000 рублей с коэффициентом 13, взяв: «Точный счет: 2:2».

    Клиент «Мелбет» предсказал точный счет в финале Лиги наций
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    Клиент «Мелбет» предсказал точный счет в финале Лиги наций

    К этому матчу было приковано внимание всего футбольного мира. На поле сошлись восходящая испанская звезда Ламин Ямаль и легендарный Криштиану Роналду, для которого этот матч мог стать последним шансом на трофей в составе национальной команды Португалии.

    Уже в первом тайме болельщики увидели насыщенную и результативную игру. На 21-й минуте испанцы смогли открыть счет, но сразу же получили ответ от Нуну Мендеша, который эффектным ударом вернул равенство на табло. Казалось, команды уйдут на перерыв с ничьей, однако на 44-й минуте Педри сделал точный пас в штрафную, где Микель Оярсабаль оказался первым на мяче и вновь вывел Испанию вперед.

    Ответного гола Португалии пришлось ждать до 61-й минуты. Криштиану Роналду в очередной раз проявил свое голевое чутье, оказавшись на ударной позиции прямо перед воротами Испании. Остаток второго тайма не принес больше голов, и после финального свистка на табло горели 2:2.

    Судьбу встречи решила серия пенальти, где сильнее оказалась Португалия, завоевав очередной трофей, а пари клиента БК «Мелбет» сыграло. Поздравляем Португалию с новым трофеем, а клиента БК «Мелбет» с солидным кушем!

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