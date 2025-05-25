ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Новости букмекеров
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «ПСЖ»Гегемония «ПСЖ», лихорадящий «Лион» и безнадежный «Монпелье». Итоги сезона Лиги 1
  • 20:26
    • Сафиуллин проиграл Тиафо на старте «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Призовой фонд «Большого блайнда» от BetBoom превысил 11 млн фрибетов

    Новости букмекеров BetBoom
    Букмекерская компания BetBoom объявила об увеличении призового фонда акции «Большой блайнд» в рамках третьего сезона BetBoom Poker.

    Призовой фонд «Большого блайнда» вырос
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Призовой фонд «Большого блайнда» вырос

    Функционал акции завязан на раздачах во время турнира.Базовый призовой фонд в 500 000 фрибетов увеличивался в зависимости от выигрышных комбинаций на турнире. За две пары у победителя раздачи BetBoom добавит 20 000 фрибетов, за каре — 500 000.

    Перед финальным днём BetBoom Poker призовой фонд «Большого блайнда» превысил 11 140 000 фрибетов. Миллион в призовой добавили два редчайшие комбинации: Олег «Stray» Бочаров выбил каре тузов в полуфинале, а Алексей «OverDrive» Бирюков собрал каре «девяток» в матче нижней сетки.

    Базовый призовой фонд акции «Большой блайнд» — 500 000 фрибетов, а также сертификаты в ЦУМ и мерч BetBoom Poker. Он будет разыгран между всеми пользователями, выполнившими условия «Большого блайнда».

    Финал третьего сезона BetBoom Poker проходит 25 мая. Восемь участников разыгрывают 62 тыс долларов. Трансляции проходят на Twitch-канале Koreshzy, YouTube-канале BetBoom Esports и в Telegram-канале турнира.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Швейцария вновь разберется с США
  • Швейцария — США. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Атлетико» закончит сезон победой
  • «Жирона» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «Ливерпуль» завершит сезон уверенной победой
  • «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.65
  • Экспресс дня 26 мая
  • Завтра в 21:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Швейцария — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.30
  • Прогноз на матч Атлетик Бильбао — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Венеция — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Шаповалов — Мартинес
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Легечка — Томпсон
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Эльверсберг — Хайденхайм
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Аль-Фатех — Аль-Наср
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Кадисия
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •