Призовой фонд «Большого блайнда» от BetBoom превысил 11 млн фрибетов

Букмекерская компания BetBoom объявила об увеличении призового фонда акциив рамках третьего сезона

Функционал акции завязан на раздачах во время турнира.Базовый призовой фонд в 500 000 фрибетов увеличивался в зависимости от выигрышных комбинаций на турнире. За две пары у победителя раздачи BetBoom добавит 20 000 фрибетов, за каре — 500 000.

Перед финальным днём BetBoom Poker призовой фонд «Большого блайнда» превысил 11 140 000 фрибетов. Миллион в призовой добавили два редчайшие комбинации: Олег «Stray» Бочаров выбил каре тузов в полуфинале, а Алексей «OverDrive» Бирюков собрал каре «девяток» в матче нижней сетки.

Базовый призовой фонд акции «Большой блайнд» — 500 000 фрибетов, а также сертификаты в ЦУМ и мерч BetBoom Poker. Он будет разыгран между всеми пользователями, выполнившими условия «Большого блайнда».

Финал третьего сезона BetBoom Poker проходит 25 мая. Восемь участников разыгрывают 62 тыс долларов. Трансляции проходят на Twitch-канале Koreshzy, YouTube-канале BetBoom Esports и в Telegram-канале турнира.