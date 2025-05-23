Майский Fest от BetBoom дарит шанс на путевку в финал ЛЧ-2026

Европейские футбольные сезоны и еврокубки подходят к концу, но не стоит расстраиваться — BetBoom заряжает май новой акцией.

«Майский Fest» – это возможность выиграть поездку на следующий финал Лиги чемпионов УЕФА в 2026 году, а также множество других ценных призов.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на специальном сайте и совершать ставки на футбол с коэффициентом от 1.3. За каждую поставленную тысячу рублей вы получаете 1 мяч, мячи нужно менять на кейсы, чем больше мячей тем лучше кейс.

Из боксов вы можете достать фрибеты, сертификаты Ozon, мерч BetBoom или купоны для участия в розыгрыше!

Призы финального розыгрыша 4 июня: Поездка на финал ЛЧ-2026 на двоих;

Игровая консоль Sony PlayStation 5;

2 фрибета номиналом 100 000 ₽;

2 фрибета номиналом 50 000 ₽;

5 фрибетов номиналом 15 000 ₽;

5 фрибетов номиналом 10 000 ₽;

10 сертификатов Ozon на 10 000 ₽;

30 шт. Мерч BetBoom (лонгслив + бутылка для воды);

20 фрибетов номиналом 5000 ₽.

Розыгрыш пройдёт 4 июня, главный приз — поездка на финал ЛЧ 2026.