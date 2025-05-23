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    Майский Fest от BetBoom дарит шанс на путевку в финал ЛЧ-2026

    Новости букмекеров BetBoom
    Европейские футбольные сезоны и еврокубки подходят к концу, но не стоит расстраиваться — BetBoom заряжает май новой акцией.

    BetBoom заряжает май новой акцией
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    BetBoom заряжает май новой акцией

    «Майский Fest» – это возможность выиграть поездку на следующий финал Лиги чемпионов УЕФА в 2026 году, а также множество других ценных призов.

    Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на специальном сайте и совершать ставки на футбол с коэффициентом от 1.3. За каждую поставленную тысячу рублей вы получаете 1 мяч, мячи нужно менять на кейсы, чем больше мячей тем лучше кейс.

    Из боксов вы можете достать фрибеты, сертификаты Ozon, мерч BetBoom или купоны для участия в розыгрыше!

    Призы финального розыгрыша 4 июня:
    • Поездка на финал ЛЧ-2026 на двоих;
    • Игровая консоль Sony PlayStation 5;
    • 2 фрибета номиналом 100 000 ₽;
    • 2 фрибета номиналом 50 000 ₽;
    • 5 фрибетов номиналом 15 000 ₽;
    • 5 фрибетов номиналом 10 000 ₽;
    • 10 сертификатов Ozon на 10 000 ₽;
    • 30 шт. Мерч BetBoom (лонгслив + бутылка для воды);
    • 20 фрибетов номиналом 5000 ₽.

    Розыгрыш пройдёт 4 июня, главный приз — поездка на финал ЛЧ 2026.

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