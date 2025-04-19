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    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»«Локомотив» — «Пари НН». Онлайн
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    BetBoom выиграл премию AdRec от ИД «Коммерсантъ»

    Новости букмекеров BetBoom
    Компания BetBoom стала одним из призеров рекламной премии AdRec *[адрес] от издательского дома «Коммерсантъ», одержав победу в номинации «Рекламная кампания года. Букмекерские компании» .

    Михаил Артемьев
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    Михаил Артемьев

    Церемония награждения состоялась 17 апреля в ВЭБ-Центре на Новинском бульваре после масштабной конференции «Медиапространство 2025», на которой собрались лидеры медиаиндустрии.

    Вместе с BetBoom победу отпраздновали и представители московского «Динамо», взявшие первое место в номинации «Рекламная кампания года. Спортивные и культурно-массовые мероприятия».

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    «Для нас большая честь получить эту награду. Она отражает слаженную работу команды, партнеров и доверие аудитории. Мы намерены и дальше задавать тренды, сочетая креатив и технологии.

    Когда такое авторитетное издание, как "Коммерсантъ", отмечает нашу работу, это подтверждает силу синергии спорта и беттинга», — поделился директор по маркетингу BetBoom Михаил Артемьев.

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