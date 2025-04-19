BetBoom выиграл премию AdRec от ИД «Коммерсантъ»

Компания BetBoom стала одним из призеров рекламной премии[адрес] от издательского дома, одержав победу в номинации

Церемония награждения состоялась 17 апреля в ВЭБ-Центре на Новинском бульваре после масштабной конференции «Медиапространство 2025», на которой собрались лидеры медиаиндустрии.

Вместе с BetBoom победу отпраздновали и представители московского «Динамо», взявшие первое место в номинации «Рекламная кампания года. Спортивные и культурно-массовые мероприятия».

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«Для нас большая честь получить эту награду. Она отражает слаженную работу команды, партнеров и доверие аудитории. Мы намерены и дальше задавать тренды, сочетая креатив и технологии.

Когда такое авторитетное издание, как "Коммерсантъ", отмечает нашу работу, это подтверждает силу синергии спорта и беттинга», — поделился директор по маркетингу BetBoom Михаил Артемьев.