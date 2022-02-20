Британские керлингистки стали олимпийскими чемпионами

Женская сборнаяпо керлингу одержала победу над командой Японии в финале соревнований на Олимпийских играх в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 10:3. Японки взяли три энда со счетом 1:0, британки в седьмом энде занесли в дом четыре камня.

Ранее сборная Швеции в матче за бронзовую медаль обыграла Швейцарию со счетом 9:7.

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