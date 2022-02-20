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    Британские керлингистки стали олимпийскими чемпионами

    Пекин-2022 Кёрлинг
    Женская сборная Великобритании по керлингу одержала победу над командой Японии в финале соревнований на Олимпийских играх в Пекине.

    Британские керлингистки стали олимпийскими чемпионами
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    Британские керлингистки стали олимпийскими чемпионами

    Встреча завершилась со счетом 10:3. Японки взяли три энда со счетом 1:0, британки в седьмом энде занесли в дом четыре камня.

    Ранее сборная Швеции в матче за бронзовую медаль обыграла Швейцарию со счетом 9:7.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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