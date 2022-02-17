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    Щербакова: Это то, о чем я мечтала — сделать свой максимум в нужное время в нужном месте

    Пекин-2022 Фигурное катание Сборная России
    Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала победу на Олимпиаде в Пекине.

    Анна Щербакова
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    Анна Щербакова

    «Я ничего не поняла. Поэтому я очень спокойна. Невероятно счастье по ходу программы. Это то, о чем я мечтала — сделать свой максимум в нужное время в нужном месте.

    После объявления результатов не поняла, что происходит. Безусловно, мандраж был. Больше, чем перед короткой программой.

    Я поняла, что я на самом деле готова к этим соревнованиям. Я была готова соревноваться на Олимпиаде. Волнение было под контролем.

    Ничего не буду говорить хейтерам. Просто могу им помахать Бинь Дунь Дунем», — передает слова Щербаковой Sport24.

    После произвольной программы Щербакова опередила Александру Трусову, ставшую второй. Камила Валиева заняла 4-е место.

    «Что бы я сказала Саше? Я бы сказала лично все, что хотела. А здесь не буду говорить. Я не чувствую невероятной радости за себя и каких-то эмоций за других. Нужно отдохнуть.

    У меня есть желание кататься дальше. Не могу представить себя без фигурного катания. Есть осознание, что пока заканчивать я не готова».

    Когда я получила травму в Новогорске, в тот момент, я подумала, что могу не попасть на главные старты«, — сказала Щербакова.

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    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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