Щербакова: Это то, о чем я мечтала — сделать свой максимум в нужное время в нужном месте

Российская фигуристкапрокомментировала победу на Олимпиаде в Пекине.

«Я ничего не поняла. Поэтому я очень спокойна. Невероятно счастье по ходу программы. Это то, о чем я мечтала — сделать свой максимум в нужное время в нужном месте.

После объявления результатов не поняла, что происходит. Безусловно, мандраж был. Больше, чем перед короткой программой.

Я поняла, что я на самом деле готова к этим соревнованиям. Я была готова соревноваться на Олимпиаде. Волнение было под контролем.

Ничего не буду говорить хейтерам. Просто могу им помахать Бинь Дунь Дунем», — передает слова Щербаковой Sport24.

После произвольной программы Щербакова опередила Александру Трусову, ставшую второй. Камила Валиева заняла 4-е место.

«Что бы я сказала Саше? Я бы сказала лично все, что хотела. А здесь не буду говорить. Я не чувствую невероятной радости за себя и каких-то эмоций за других. Нужно отдохнуть.

У меня есть желание кататься дальше. Не могу представить себя без фигурного катания. Есть осознание, что пока заканчивать я не готова».

Когда я получила травму в Новогорске, в тот момент, я подумала, что могу не попасть на главные старты«, — сказала Щербакова.

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