Российские керлингистки проиграли британкам и заняли последнее место в группе на ОИ-2022

Российские керлингистки прекратили борьбу за медали Фото: globallookpress.com
Россиянки проиграли британкам со счетом 4:9 (0:2, 1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 0:1, 1:0, 1:0, 0:4).
За сборную России выступали Галина Арсенькина, Алина Ковалева, Мария Комарова, Екатерина Кузьмина и Юлия Портунова.
Российские керлингистки проиграли восемь матчей из девяти, заняли последнее место в группе и прекратили борьбу за медали.
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