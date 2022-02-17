Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»Широкий шаг к четвертьфиналу. «Ливерпуль» в Милане на классе справился с «Интером»
  • 09:28
    • Канадские хоккеистки выиграли олимпийский турнир в Пекине
    Все новости спорта

    Российские керлингистки проиграли британкам и заняли последнее место в группе на ОИ-2022

    Пекин-2022 Кёрлинг Сборная России
    Женская сборная России по керлингу проиграла команде Великобритании в заключительном матче предварительного этапа олимпийского турнира в Пекине.

    Российские керлингистки прекратили борьбу за медали
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Российские керлингистки прекратили борьбу за медали

    Россиянки проиграли британкам со счетом 4:9 (0:2, 1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 0:1, 1:0, 1:0, 0:4).

    За сборную России выступали Галина Арсенькина, Алина Ковалева, Мария Комарова, Екатерина Кузьмина и Юлия Портунова.

    Российские керлингистки проиграли восемь матчей из девяти, заняли последнее место в группе и прекратили борьбу за медали.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» уверенно выиграет у «Бетиса» на своем поле?
  • «Зенит» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • «Наполи» обыграет «Барсу» на «Камп Ноу»?
  • «Барселона» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • На «Велодроме» забьют все!
  • «Марсель» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.15
  • Экспресс дня 17 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Зенит — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Барселона — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Марсель — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Шериф — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.79
  • Прогноз на матч Лилль — Метц
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.64
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.44
  • Прогноз на матч Россия — Швеция
  • Хоккей
  • Завтра в 16:10
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милуоки — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие