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    Швейцарская горнолыжница Гизин завоевала золото в суперкомбинации на ОИ-2022

    Пекин-2022 Горные лыжи
    Швейцарская горнолыжница Мишель Гизин выиграла золотую медаль в суперкомбинации на Олимпиаде в Пекине.

    Мишель Гизин
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    Мишель Гизин

    Гизин показала лучшее время по итогам скоростного спуска и слалома — 2 минуты 25,67 секунды.

    Второе место заняла еще швейцарка — Венди Хольденер.

    Бронзовую медаль выиграла итальянка Федерика Бриньоне.

    Россиянка Юлия Плешкова заняла десятое место.

    Олимпийские игры-2022. Яньцин (Китай)
    Горные лыжи. Суперкомбинация

    1. Мишель Гизин (Швейцария) — 2.25,67

    2. Венди Хольденер (Швейцария) — 2.26,72

    3. Федерика Бриньоне (Италия) — 2.27,52

    4. Эстер Ледецка (Чехия) — 2.28,32

    5. Катарина Хубер (Австрия) — 2.28,80

    6. Кристина Шайер (Австрия) — 2.29,25

    7. Рамона Зибенхофер (Австрия) — 2.29,69

    8. Лора Гоше (Франция) — 2.30,04

    9. Маруша Ферк (Словения) — 2.30,12

    10. Юлия Плешкова (Россия) — 2.30,70

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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