Швейцарская горнолыжница Гизин завоевала золото в суперкомбинации на ОИ-2022

Гизин показала лучшее время по итогам скоростного спуска и слалома — 2 минуты 25,67 секунды.
Второе место заняла еще швейцарка — Венди Хольденер.
Бронзовую медаль выиграла итальянка Федерика Бриньоне.
Россиянка Юлия Плешкова заняла десятое место.
Олимпийские игры-2022. Яньцин (Китай)
Горные лыжи. Суперкомбинация
1. Мишель Гизин (Швейцария) — 2.25,67
2. Венди Хольденер (Швейцария) — 2.26,72
3. Федерика Бриньоне (Италия) — 2.27,52
4. Эстер Ледецка (Чехия) — 2.28,32
5. Катарина Хубер (Австрия) — 2.28,80
6. Кристина Шайер (Австрия) — 2.29,25
7. Рамона Зибенхофер (Австрия) — 2.29,69
8. Лора Гоше (Франция) — 2.30,04
9. Маруша Ферк (Словения) — 2.30,12
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