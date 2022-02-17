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    Ярошенко: Шансы на медаль ОИ в масс-старте есть у Логинова и Латыпова. Цветков просел

    Пекин-2022 Биатлон
    Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко поделился ожиданиями от масс-старта на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Масс-старты закрывают биатлонную программу.

    Эдуард Лапытов
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    Эдуард Лапытов

    «Шансы на медаль есть у Логинова и у Латыпова. Что касается наших девушек, то объективно это только Кристина Резцова. Логинов же на этой Олимпиаде показал свой функциональный уровень, хороший ход, но не справился со стрельбой. Ровно как и Кристина.

    У мужчин на пьедестал претендуют Йоханнес Бё, Жаклен к ним подтягиваются два шведа и Латыпов с Логиновым. Нашим не будет тяжело пробиться к медалям через всю эту группу. Если они покажут хорошую стрельбу, в том числе на последнем рубеже, то мы будем видеть их в числе лидеров.

    К сожалению, Цветков функионально просел. Это спортсмен, который не выдерживает все гонки. В спринте у него уже было отставание, которое даже с нулём не позволило попасть в тройку.

    Говоря о девушках, Рёйселанд сейчас имеет оптимальное соотношение стрельбы и хода. Можно ждать сюрпиза от Экхофф — если она остреляется хорошо, это будет настоящий сюрприз. Резцова тоже должна справляться со стрельбой, и у всё неё будет замечательно. Функцинально она здорово готова: такая худенькая, ни одного лишнего грамма, движения лёгкие — как раз для высоты», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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