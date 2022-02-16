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    Крамер: Устюгов ещё не такой старый и может дальше выступать на высоком уровне

    Пекин-2022 Лыжные гонки Сборная России
    Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер высказался о долгожданном успехе своего подопечного 29-летнего Сергея Устюгова в эстафете.

    Сергей Устюгов
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    Сергей Устюгов

    Устюгов финишировал с флагом, вместе с Алексеем Червоткиным, Александром Большуновым и Денисом Спицовым завоевав первое за 42 года олимпийское золото в эстафете.

    «Если вы посмотрите цифры последнего этапа, то увидите, что Сергей показал на нём лучшее время.

    Говоря о его настроении, он не был расстроен, я знаю его очень хорошо, просто в голове у Сергея сразу после эстафеты крутилось одновременно огромное количество вещей.

    Последние четыре года были для него очень сложными, начались они с недопуска на Олимпиаду, продолжились многочисленными проблемами со здоровьем и так далее и тому подобное.

    Думаю, что после финиша в его голове прокручивалось что-то, напоминающее автобиографический фильм, со всеми событиями его карьеры. Но уже на следующий день после эстафеты он был другим человеком, очень счастливым.

    Ждём ли Устюгова в следующем сезоне? Точно сказать не могу, но я очень счастлив, что он завоевал медаль на Олимпиаде. Он ещё не такой старый, как мне кажется, и может дальше выступать на высоком уровне.

    Но это решение, которое он должен принять сам вместе со своей семьёй. Сейчас у него как раз есть время подумать о будущем, но, повторюсь, я надеюсь, что он продолжит карьеру», — приводит слова Крамера «Матч ТВ».

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