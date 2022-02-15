Российские конькобежки не смогли выйти в финал командной гонки на ОИ-2022

В полуфинале россиянки уступили сборной Японии Фото: globallookpress.com
В полуфинале россиянки уступили сборной Японии.
Российская команда пробежала дистанцию за 3 минуты 5,92 секунды. Отставание от японок составило 6,99 секунды.
Сборная России вышла в финал Б, в котором поспорит с Нидерландами за бронзовые медали.
Финал Б состоится 15 февраля, начало — в 11:22 мск.
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