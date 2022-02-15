Российские конькобежки не смогли выйти в финал командной гонки на ОИ-2022

Российские конькобежки не смогли выйти в финал командной гонки преследования на Олимпиаде в Пекине.

В полуфинале россиянки уступили сборной Японии.

Российская команда пробежала дистанцию за 3 минуты 5,92 секунды. Отставание от японок составило 6,99 секунды.

Сборная России вышла в финал Б, в котором поспорит с Нидерландами за бронзовые медали.

Финал Б состоится 15 февраля, начало — в 11:22 мск.

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